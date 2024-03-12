結婚11年甜蜜依舊！池晟♥李寶英戴著情侶帽去電影院約會，還互相幫對方拍照！

11日，池晟和李寶英各自在自己的 IG 帳號上傳「電影院約會」的文字和自己的照片。

同時上傳的照片中，池晟用溫暖的眼神看著鏡頭；李寶英則是帶著開朗的微笑比著 V 手勢，還戴著同款帽子。兩人還在電影院約會和互拍對方，迎來結婚11週年的他們依然像新婚一樣甜蜜，吸引大眾的視線。



池晟、李寶英交往6年後在2013年結婚，婚後育有一女一男。夫妻倆偶爾會通過 IG 分享溫馨的家庭日常，為了兼顧事業和家庭，他們約定好輪流拍戲，還會給對方送上應援咖啡車，展現關愛與支持！去年是結婚10週年，他們還一起拍攝畫報。

另外，李寶英和李茂生、李清娥主演的新劇《Hide》將在3月23日首播，該劇講述某天丈夫突然消失後，一個女人追蹤圍繞丈夫失蹤的秘密時面對自己難以承受的巨大真相。她在劇中飾演車雄律師事務所共同代表律師「羅文英」一角，曾是一名檢察官，現在與丈夫成宰（李茂生 飾）一起經營律師事務所。某天，丈夫突然失蹤，她在尋找丈夫的時候遇到事件背後隱藏的秘密。



而池晟確定和田美都搭擋新劇《Connection》，該劇講述緝毒隊的王牌警監被人強迫吸毒後，以好友之死為線索，為追查留下50億保險金後離世的高中好友，揭開了長達20年的友誼和聯繫的故事。他將在劇中飾演毒品調查組刑警「張在京」，熱衷於警察工作，不被任何事物所束縛，但他有一定要遵守原則的信念。



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