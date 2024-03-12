全网都在猜！一团7人中的两人涉嫌性犯罪，导致全团2020年后再无活动

一个团里有两名涉嫌性犯罪的成员，最终连累整个团不复存在。

日前，韩媒公开报导了这一令人震惊的事实，虽未提及具体团名，但足够震撼网友。 据悉该男团於2017年出道，活动期间由於各种问题导致成员离队，目前已经名存实亡。 原先团队以七人组合出道，但从2020年下半年开始仅剩下四人。

第一位离队成员是A某，原因是他强制猥亵了未成年人，A某於2018年5月因涉嫌强制猥亵未成年人（违反青少年保护法）被认定有罪，一审判处有期徒刑1年6个月，缓刑3年。据当时的审判官等介绍，A某在2014年12月强制猥亵了与他同龄的女性，受害人通过A出道后的SNS帐号等公开了受害事实，揭示了自己的冤屈。当时所属公司全面否认了这一指控，并让A某继续活动，但在A某有罪判决后采取了谨慎态度。 最终，A某於同年6月退出了团队。

除A某外，该团的主Rapper B某最近因性犯罪问题备受争议。 B某早在2019年时就以健康出现问题为由离开团队，退出了娱乐圈。然而，最近B某被传其实退团是因涉嫌非法拍摄前女友身体私密部份而接受审判。 首尔西部地方法院於日前审理了这一案件，B某首次出庭公审，并确认了起诉内容。

根据检方的说法，B某被指控在2022年7月15日-2023年5月20日期间共进行了8次非法拍摄，通过使用无声摄像app等拍摄受害者的身体私密部位以及性爱场景。 目前已确认有3名受害者。 据悉B某通过遮住受害人眼睛，或将手机安放在不起眼的角落等手段进行非法拍摄。

由於B某的问题再次引起关注，该男团事实上已经处於解散状态，虽然团队没有发表解散相关的声明，但自2020年以后没有再发布过任何作品。据悉，由於成员的争议和入伍等原因，该团已经无法进行组合活动，剩下的成员或已经退出娱乐圈，或转行成为YouTuber，还有人重新以其他爱豆团成员的身份出道。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻