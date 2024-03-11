「新一代表演女王」韓國女歌手李彩演（Lee Chayeon）5月1日來港舉行粉絲見面會

有「新一代表演女王」之稱旳韓國女歌手李彩演（Lee Chayeon），曾經參加韓國人氣選秀節目《Produce 48》，以人氣限定女團IZ*ONE成員出道。組合活動結束後，彩演前年正式以Solo身分出道。香港樂迷等候多時，她終於落實來港，跟香港的CHAERISH（粉絲暱稱）見面。

主辦單位「木火娛樂」、「MiFaShow」宣布，李彩演將會在5月1日首次單飛來港，舉辦粉絲見面會《LEE CHAEYEON 1st FANMEETING UNI-CHAERISH in HONG KONG》，假旺角麥花臣場館舉行，門票3月12日（明日）起公開發售。

李彩演首個巡迴粉絲見面會，今年初在韓國揭開序幕，見面會以「CHAERISH UNIVERSITY」大學校園為主題，彩演化身校園中「最理想的前輩」，與粉絲度過愉快的「校園時光」，當然不少得彩演的勁歌熱舞。

今次FANMEETING ，李彩演亦為CHARERISH準備了一系列豐富福利，包括簽名拍立得、團體合照、簽名海報、全場擊掌、限定小卡，切勿錯過跟李彩演近距離見面的機會。

李彩演於2022年10月以Solo歌手身分出道，憑紮實的唱功及舞台魅力，被譽為「新一代表演女王」，備受外界關注。主打歌《KNOCK》和《LET’S DANCE》一度引發起社交媒體「跳舞挑戰」熱潮，受到廣泛喜愛。最近，彩演擔任YouTube頻道《歡迎來到攝影棚》的網上節目《洞酒傻》的主持，彩演邀請圈中好友擔任嘉賓，一邊喝酒一邊談心，早前就邀來IZ*ONE時期拍檔姜惠元，掀起粉絲的「回憶殺」！

《LEE CHAEYEON 1st FANMEETING UNI-CHAERISH in HONG KONG》香港粉絲見面會

日期｜2024年5月1日 (星期三)

時間｜下午8時 （香港時間 GMT+8）

場地｜旺角麥花臣場館

票價｜HKD $1580 / $1180 / $880

購票｜https://www.uutix.com/

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