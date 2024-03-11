金知妍誓言擊破《金字塔遊戲》！張多雅繼續任性妄為＋金知妍善用友軍加盟機智對應成功（EP.5 – 6）

[有雷]新型校園霸凌劇《金字塔遊戲》兩造精彩鬥智對決，集團公主張多雅以自己設計的金字塔遊戲為傲，甚至在所有家長面前公開還邀請他們參與其中，苞娜金知妍一點一點找出遊戲突破點，也引來越來越多同盟者加入陣營。究竟張多雅憑什麼能如此自大妄為？

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轉學生秀智（金知妍飾）極力拉攏階層D的同盟，卻被公主白夏凜（張多雅飾）操作成威脅同學導致其割腕，因此所有人通過表決剝奪秀智在下一輪的投票權。不過在家長參觀校學當日，夏凜竟得意地將自己設計的金字塔遊戲介紹給所有家長，同時邀請大家參與一次投票，秀智提出另一規則「不得對外洩漏此遊戲」，讓白夏凜同樣在下一輪無權進行投票。原本想幫忙的約聘女老師也因為不斷向理事長檢舉而被迫離職。



班上的偶像練習生藝琳屬於A等級，似乎接受了秀智的提議，開始配合秀智聯盟作戰。秀智盤算著下一輪希望自己再度落入F，能讓班上的隱藏攝影機拍攝到她被霸凌的證據畫面，A等級的藝琳也不會欺負她。不過最終投票無人落入F等級，暫時算是秀智的小成功。但夏凜開始將矛頭指向藝琳，想公開與藝琳可能是女同志的取向，企圖影響她的出道。



本輪投票多了一位新A等級成員高恩星，她加入了夏凜團隊而想出更多折磨同學的方式，譬如規則超不公平的躲避球，得票數少的D等級只能站在最中間被球砸，並計算最終得分。沒想到形成一場大亂鬥，同學們個個遍體鱗傷。秀智在賽前向同盟們說好，當她們有機會拿到球時就停止動作。雖然也依照規定取分，但卻以拿球輕輕觸碰對方的肩膀取代了暴力砸球，也讓同學們紛紛效法，成為一場和平的躲避球。



夏凜非常憤怒，決定再出招守護自己的遊戲，卻沒有察覺自己的人氣也正在逐漸流失中，夏凜讓秀智的父親接到調職令，父親也詢問她是否要再度轉學。轉學曾是秀智最想要的結果，如今她的反抗進行到一半，也不想拋下所有的同盟們。夏凜也從班上最邊緣人的明慈恩下手，在釜山的母親也成了明慈恩的弱點，明慈恩對於夏凜的行動似乎一直處於弱勢，有什麼樣的秘密過往嗎？



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