男愛豆「教育」粉絲：要為生育率做貢獻！被全網罵飛：這番話爹味十足

男團BTOB成員李旼赫對粉絲的一席話不僅引發不少女粉絲的不滿，連廣大網友都表示「無法理解」。

日前，韓網個大論壇與X（舊Twitter）上公開了李旼赫和粉絲聊天的紀錄，李旼赫和粉絲們分享了近況，透露自己去參加了朋友的婚禮。

李旼赫表示：「好多人結婚」、「大家都結婚了啊」、「我們有幾個人是從國小開始就關係很好的朋友，這8人中有6個都結婚了」、「有朋友都生了3個孩子了」、「愛國者啊」等等，其中「朋友們，麻煩貢獻一點生育率吧」、「擔心我們國家」、「大家都知道該怎麼做吧」等發言尤為引人注目。



팬들에게 출산율 기여를 독려하는 아이돌

비투비 이민혁 pic.twitter.com/FUhKwMcQc5 — 길티아카이브 (@guiltyarchive) March 9, 2024

這應該是李旼赫與粉絲之間的輕鬆對話，想必他本人也沒有賦予這段對話太多的想法，只是想到什麼說了什麼，但他提到的生育率問題引爆韓網的不滿，認為他的言論「爹味十足」，紛紛吐槽：「對粉絲也太無理了吧」、「還是第一次見愛豆以生育率來教育粉絲」、「你管的是不是太多了」、「 國家都管不了的生育率，輪到你一個愛豆來管？」等。 不過也有不少粉絲維護他稱：「這應該是他想對自己朋友說的話吧」、「就是普通的聊天啊，網友們太敏感了」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞