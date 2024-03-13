D&E又「鬧場」Super Junior隊友演唱會XD 圭賢Solo演唱會一個襲胸一個摟住不放

銀赫交出乃惹，啊特哥你手上的影片哩～快交出來～

Super Junior去年陸續有成員離開待了要20年的SM娛樂，包括銀赫、東海（D&E）與圭賢，不過團體並未有變化，甚至展現了更強大的團魂。



Super Junior最新小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）2月在韓國開演唱會，第一場有圭賢到場應援，L.S.S.還為捨棄生日趴赴演唱會的他慶生；第二場換銀赫東海出現，兩人安可飛奔上台一起演唱，場面感動無數E.L.F.。（*延伸閱讀：超有愛！‎Super Junior-L.S.S.演唱會先是替壽星圭賢慶生，第二天換D&E飛奔一起安可）



本月8日到10日輪到忙內圭賢開Solo演唱會，這是他離開SM娛樂後由新經紀公司Antenna主辦的首次巡演，別具意義，而這樣的日子也少不了SJ隊友。9日藝聲、東海、厲旭與東方神起最強昌珉、SHINee珉豪都到場，圭賢走到觀眾席和粉絲互動，這幾名「男飯」便特別激動，藝聲和東海簡直要撲上去，東海甚至「伸出魔爪」對圭賢襲胸，拉拉扯扯下圭賢忍不住脫口「IC」都被收音XD（影片中黑帽Ｔ+報童帽+墨鏡者為藝聲，黑帽+口罩為東海）。



규현이 2층갔다가 동해랑 예성이한테 붙잡힌거 너무 웃껴 ㅠㅠㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/mqzPfkEthI — 콩이 (@congee_pic) March 9, 2024

10日換利特銀赫，這兩個男飯也不惶多讓。一樣是圭賢到觀眾席互動，銀赫找到機會就摟住圭賢不放，拿著手機和他自拍還瘋狂搖晃，圭賢招架不住吶喊：「把這人送走！」利特在旁邊拿著多支手機疑似也錄下整個場面。圭賢要走了銀赫還依依不捨上前後抱他！



▼還有粉絲拍到銀赫是特地和經紀人換位置，想換到最外面方便襲擊XD



240310 막콘



규혀니 오기 전에 이미 매니저님이랑 자리 교환했던 혁재

카메라 켜고 대기하면서 흔들흔들~~

리더오빠가 기록해놓고 혁재 신나게 사랑 눈빛 발사하며 규현 껴안고 있는 화면 너무 예쁘고 소중하다 다들 너무 행복해 보임ㅜㅜㅜㅜㅜ#이특 #LEETEUK#은혁 #EUNHYUK#규현 #KYUHYUN pic.twitter.com/OGKkQAJMSx — (@sanndal45) March 10, 2024

銀赫昨（12）日深夜終於放出他拍的影片，可以看到他埋伏(?)很久，笑超開心等著出擊。那請問利特的影片呢？近距離紀錄瘋狂男飯騷擾(?)圭賢，E.L.F.也想看啊！



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