男爱豆「教育」粉丝：要为生育率做贡献！被全网骂飞：这番话爹味十足
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男爱豆「教育」粉丝：要为生育率做贡献！被全网骂飞：这番话爹味十足

明星   2024年3月13日   星期三10:45   Tracy  

（封面图源：IG@hutazone）

男团BTOB成员李旼赫对粉丝的一席话不仅引发不少女粉丝的不满，连广大网友都表示「无法理解」。

日前，韩网个大论坛与X（旧Twitter）上公开了李旼赫和粉丝聊天的纪录，李旼赫和粉丝们分享了近况，透露自己去参加了朋友的婚礼。

李旼赫表示：「好多人结婚」、「大家都结婚了啊」、「我们有几个人是从国小开始就关系很好的朋友，这8人中有6个都结婚了」、「有朋友都生了3个孩子了」、「爱国者啊」等等，其中「朋友们，麻烦贡献一点生育率吧」、「担心我们国家」、「大家都知道该怎么做吧」等发言尤为引人注目。

这应该是李旼赫与粉丝之间的轻松对话，想必他本人也没有赋予这段对话太多的想法，只是想到什么说了什么，但他提到的生育率问题引爆韩网的不满，认为他的言论「爹味十足」，纷纷吐槽：「对粉丝也太无理了吧」、「还是第一次见爱豆以生育率来教育粉丝」、「你管的是不是太多了」、「 国家都管不了的生育率，轮到你一个爱豆来管？」等。 不过也有不少粉丝维护他称：「这应该是他想对自己朋友说的话吧」、「就是普通的聊天啊，网友们太敏感了」等。

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