李伊庚訪SM KWANGYA打給珉豪被吐槽「紅了就變了」，愛上Karina後秒棄珉豪

近期演出電視劇《和我老公結婚吧》再爆紅的李伊庚，本身除了當MBC招牌節目《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）班底之外，還主持YouTube節目《轉站者》，最新一集有幾名嘉賓驚喜出演。

李伊庚來到「首爾林站（SM TOWN）」，都到了被SM TOWN冠名的站，當然要逛逛就在附近的SM娛樂新大樓。一進大樓周邊販售部「KWANGYA」，李伊庚就被aespa人型立牌嚇到，一時誤以為是真人。

怕怕的進門後訪問店員、逛逛周邊，他看到SHINee珉豪小卡便當場打給珉豪。李伊庚和珉豪2015年曾合作電視劇《因為是第一次：二十歲》，兩人下戲後還會一起踢球，進而結成友誼，不過，珉豪一接電話就調侃他「是不是太久沒聯絡了」、「人紅了就會變」，李伊庚厚臉皮(?)回應：「我到死都會蹭你的飯，因為你是〈Ring Ding Dong〉，不是約定好了嗎？」珉豪聽了哈哈大笑。



李伊庚詢問珉豪能不能透過他進入SM內部，珉豪笑了笑答應他後，李伊庚開心的說要買他的周邊回報，珉豪：「……有點尷尬耶！」結果李伊庚真的買了之後，看著他的小卡嘆：「啊……真的有點尷尬啊……」要結帳的時候又買了aespa Karina的小卡組，開箱時說自己從未見過Karina，似乎就在KWANGYA愛上了她，眼神發光的欣賞每一張小卡，甚至隨即背叛好友：「可以把珉豪的退貨嗎？」



托珉豪的福，李伊庚進入SM內部還遇上正要回歸的NCT泰容！泰容欣然的答應一起拍攝，兩人一起在首爾林附近逛了街吃點心，泰容也圓夢了。整個節目看下來，網友都說過程太巧太搞笑，甚至節目影片上傳的那天，是‎Karina和李宰旭爆出緋聞‎的那天……



▼完整節目



▼最後附上泰容回歸主打歌〈TAP〉MV



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