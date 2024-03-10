KINO難忘台灣烏來溫泉美景！成立公司「NAKED」後解鎖「這個」新技能！

為了3月10日即將舉辦個人粉絲見面會的KINO，在週六3月9日一飛抵台灣便立即與媒體進行簡單聯訪，幽默風趣的他與大家分享成立個人公司後的心得與改變。

原來KINO除了公開演出行程外，在2022年他也曾與家人一起來台旅遊，令他印象深刻的是烏來的溫泉以及美景，還有當地好吃的牛肉麵。這次來台自然不陌生，他也笑稱台灣像是他第二個家鄉。問到他是否有希望合作的台灣歌手？KINO即席哼出了「天黑請閉眼」的旋律，還用手機找出了邱鋒澤＋陳零九的照片給記者們看，表示希望有機會能與九澤CP合作。



去年底剛成立個人公司「Naked」，KINO表示自己非常喜愛這個單字，給人一種內在力量的感覺，雖然成立時也考量過期他的名字，最終還是決定用了「Naked」。KINO表示成立公司後覺得每天都是嶄新的挑戰，當然也經歷了不少狀況，例如演出必須取消或延後，活動預算不足等等，但同時他也完成了很多事情，得到不同的成就感。



令他感到最有成就感的新技能，竟是學會了大家辦公室不可或缺的EXCEL技巧！KINO說當時真的很痛苦，但學會之後才知道100萬以上的大數字也可以用逗點標示更加清楚。而實際參與公司運營時，也需要自行評估成本與收益部分，也藉此獲得了一些小小的樂趣。



此趟SOLO登台KINO也用心練習了中文，他請身邊曾住在中國3年的樂手來指導他，KINO還當場拿出手機播出錄音檔案，是他用來練習的語句，包含「很高興來到這裡」「大家準備好了嗎」等等舞台上可能會用到的中文句子，記者們紛紛稱讚KINO的發音非常標準，不過他卻抱怨中文有夠難，光一句話就被老師反覆糾正，為了錄下發音正確的句子，短短的錄音檔案卻讓他錄了兩個小時。



KINO提到個人活動與團體非常不一樣，音樂型態上也很不一樣，現在自己做的音樂比較貼近自己的本性。KINO想嘗試的事情還有很多，無論是在美術藝術方面、節目MC或是演戲，都很希望有機會可以嘗試看看，也有自信能夠做得好，只是現階段對於音樂比較有熱忱，希望集中於音樂的作品表現。



KINO在3月21日即將發行全新單曲「Freaky Love」，他也說明這作品描述的是一個人瘋狂陷入愛情的瞬間，他笑著問在場的人「應該大家都有過這樣的瞬間」，但所有在場記者們紛紛搖頭表示沒有這樣的經歷，因此KINO趕緊澄清「我也沒有這樣的經驗！」表示以想像的方式來創作本次的新單曲作品。KINO正面對新的挑戰，也是首度SOLO來台，受到許多粉絲們的支持讓他相當開心，也請大家持續多多關注他的作品。



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