TEMPEST火朗亲口承认上夜店爆私生活争议，才澄清没多久便遭暂停活动

TEMPEST成员火朗上月爆出私生活争议，今（6）日确定暂停活动。

上月19日，X（原推特）爆出一段影片，粉丝参加线下签售会向火朗表示自己在夜店遇到他了，火朗问粉丝「遇到的人是你吗？」，接著说自己没有做坏事、只是喜欢音乐，粉丝听了反问「看来喜欢很嗨的音乐啊」，火朗便解释自己绝对没有和女生玩、没有那种想法。

不过，以上仅是签售会火朗与粉丝对话的内容，粉丝剪辑影片特地用字幕讽刺火朗说没做坏事，但出入时间却是拍摄MV前一晚、在动肩膀手术的前一周，就连手术康复后回也很快就跑夜店连玩三天；说没和女生玩，但一起通宵喝酒也认识了女生私下用小帐联络。文字里还爆出其他爱豆，火朗的夜店伙伴至少有MIRAE埈赫、YOUNITE显升、Golden Child普闵与THE NEW SIX（TNX）贤洙。



TEMPEST经纪公司韩国乐华很快就出面澄清，称该文章散播的内容并不属实，火朗也对自己出入相关场所深刻反省，并保证相关情事不会再发生。

没想到才过两周，而且TEMPEST本月11日就要回归，韩国乐华发出声明，表示和火朗在私生活相关话题进行了深入讨论，但「没能恢复对火朗的信任，本公司认为在此状况下难以进行完整体团体活动，经过深思熟虑，决定暂时中断火朗的活动」，并且大家谅解已拍摄、制作好的作品无可避免还会有他存在。



火朗也丢了上月21日才接下的音放《Show Champion》主持棒，由他的搭档Xdinary Heroes的Gaon与EPEX KEUM（琴洞弦）以双人形式继续主持。



theqoo讨论文涌入300多人，有人觉得一个成年人还需要为上夜店道歉甚至中断活动很荒唐，也有人说偶像就是「卖幻想」，私生活都要非常注意，也有人认为是因为爆料文提到牵扯偶像，公司要止血才下此对策。

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