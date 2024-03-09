李秀滿出售SM股份豪賺5千億，投資無人機新創產業獲利30倍

據韓媒，SM娛樂前總監李秀滿通過出售其所持有的SM娛樂全部股份，一次獲得了約5300億韓元的龐大收益，最近又因為對另一家公司的投資成功，有望獲得超過30倍利益。

本月7日，根據韓國金融監管局電子披露委員會Dart的數據，李秀滿行使股權收購權（認沽期權）向HYBE出售了86萬8948股SM股票，使HYBE在SM的持股比例從原來的8.81%增加到12.6%。

認沽期權的行權價格為每股12萬韓元，比SM當前股價（以3月7日收盤價7萬900韓元計算）高出約70%左右。 這意味著李秀滿如果是一般投資者，原本只能以616億841萬韓元的價格出售股票，但通過行權以1042億7360萬韓元將股票賣出，獲利約400億韓元。

此前，李秀滿在去年2月也曾以每股12萬韓元向HYBE出售SM娛樂14.8%股份，從中獲得了總值為4228億1040萬韓元的現金。 同一天，李秀滿又將其剩餘的SM股份（3.65%）全部賣給了HYBE，從中獲得了總值為5270億8400萬韓元的現金。



此外，李秀滿在5年前就開始投資的無人機航運公司Pablo Air正在準備在韓國納斯達克上市，使他再次獲得投資大賺。

Pablo Air成立於2018年，李秀滿於2019年1月加入首輪投資。 該公司憑藉李秀滿投入的10億韓元種子基金開始運營，成功進行了A輪和B輪融資。

去年10月，Pablo Air在IPO前期（Pre-IPO）階段順利募集220億韓元，累計融資總額達到440億韓元。 參與Pre-IPO的投資者包括韓國產業銀行、Kiwoom資產管理、大信證券、元大證券等16家機構，李秀滿是唯一的個人投資者。

李秀滿從Pablo Air成立初期就進行投資，據說是持有約20%股份的第二大股東。 隨著Pablo Air在Pre-IPO中獲得了1500億韓元的企業估值，李秀滿的股份金額增加到300億韓元，獲得了高達30倍的投資收益。



由於Pablo Air計畫在今年進行技術特例上市，李秀滿的投資收益有望進一步增加。 Pablo Air已於去年選擇了大信證券作為主承銷商，並正式進入IPO程式。 一旦IPO程序順利完成，Pablo Air將於今年下半年在韓國納斯達克上市。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞