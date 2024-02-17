觀眾吐槽《殺人者的難堪》大尺度鏡頭太多根本沒必要，導演親自下場：扭扭捏捏地拍反而更情色！網友不買賬

由崔宇植、孫錫久主演的犯罪驚悚劇《殺人者的難堪》官方日前正式開播，吸引了觀眾的關注。

《殺人者的難堪》改編自同名網路漫畫，由《他人即地獄》的李昌熙導演執導，新作編劇金多明作家執筆，講述因為偶然事件而成為殺人魔的平凡男人和追蹤他的警察所發生的故事。

劇情一開始就迎合了19禁的氛圍，虐殺、床戲一應俱全，尤其是不止一場的赤裸激情戲份看得觀眾們目瞪口呆，不少人都認為「床戲完全沒必要」。 最近導演李昌熙接受了韓媒採訪，就此解答了觀眾們的疑問。



李導演稱：「第一篇裡出現的床戲是在描述李蕩（崔宇植 飾）的道德感，做了壞事之後，他需要有過度，而（床戲）就給了他很微妙的釋放感。 仔細看的話，像配角的演員的話都沒有特寫，拉了長鏡頭拍攝，希望大家當成半身戲就行。 不過那場和同好會前輩一起的場面，如果沒有臉部鏡頭的話和整體畫面不協調，所以才那樣拍。 」

也有不少觀眾對第5集偷拍受害者故事里偷拍畫面中出現的場景感到不適，對此李導演解釋：「遮掩得太多就不真實了，如果連偷拍畫面都拍得遮遮掩掩、很扭捏地話，反而看起來更色情啊，所以才準備從根本上解決問題，完全沒有其他的意圖。 」



不過，李昌熙導演的解釋並未得到廣大觀眾的認可，theqoo論壇上不少人留言吐槽：「明明可以點到即可，為什麼一定要拍出來？」、「為了真實，哈哈哈哈哈」、「看來導演的選擇中沒有『不拍』這一項」、「給童星換臉，為追求真實拍床戲，笑死了」、「導演腦子壞掉了」、「 就因為這些床戲，我都沒辦法和家人一起看」、「被偷拍場景拍的那麼色情，根本沒考慮過受害者」、「倒是把性犯罪場景拍得很真實」、「就不能接受觀眾的批評嗎？非要辯解」、「明明是他拍的那麼赤裸裸，居然還說我們心臟」等。

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