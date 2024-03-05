《七人的逃脫》接下來是《七人的復活》！李準從地獄重生對嚴基俊進行復仇～

大家還記得狗血劇《七人的逃脫》嗎？這些惡人們即將於3月29日再度重生而登場《七人的復活》了！

3月29日即將首播的SBS新金土電視劇《七人的復活》，復仇的局面即將被重置，重生的7人命運悽慘又強烈的交疊，新的人物組合即將登場，加上難以預測的新局面，會帶來怎麼樣的反轉劇情，也讓有收看前作的觀眾們持續期待中。握有極大勢力的絕對惡人嚴基俊，以及從地獄再度回來的李準有什麼樣的變化，也備受關注。



公開的主視覺呈現出10人圍繞在棺材周圍，暗示著某人的死亡，緊張的氛圍中紛紛往上方凝視的他們，更刺激了觀眾們的好奇心。海報上寫著「從謊言中重生」意味著本次的變化與復活，善與惡的對立將如何演變。嚴基俊透過完美的身分洗白厚變得更加強大，在謊言已成為真實的世界裡，他將更加意氣風發。黃正音為守護女兒的死亡並懷有成功的野心，同樣令人期待。而從地獄回來的復仇者李準，如何揭穿嚴基俊的真實身分？



除了大家熟悉的角色以外，本次的新面孔就是黃燦盛，他飾演一位業界排名第一的入口網站CEO李政信，也將與李侑菲譜寫出另一段故事。《七人的復活》製作團隊表示，惡人們的第二輪生存遊戲即將開始，在無止盡的慾望與無限制的惡行中，他們的關係將出現什麼樣的巨大變化？也請大家關注新面孔所帶來的新劇情展開。3月29日即將公開。



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