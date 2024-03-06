IU演唱會上公開的《Love wins all》MV未公開畫面，防彈少年團V亮相！粉絲喊話李鍾碩：快閉上眼睛

3月初，IU在首爾開唱，拉開了全球巡演「2024 IU H.E.R. World Tour Concert」的帷幕，除了吸引萬千歌迷之外，更有不少娛樂圈好友助陣。

演唱會上IU和超人氣男團防彈少年團成員V合作拍攝的新曲《Love wins all》MV未公開片段曝光， IU和V分別穿上了婚紗和西服，出現在車裡，IU坐在V的腿上，兩隻胳膊摟住他的脖子，深情地注視著他。而V帥氣地握著方向盤，接著IU將臉埋進他的頸窩，V則目光堅定地看著前方。 該場景瞬間點燃了全場氛圍，引得台下的粉絲尖叫聲不斷。



love wins all 미공개 부분 뷔 아이유

태준지혜 행복하길 ㅁㅊ pic.twitter.com/aOS0UByZEE — 김일상 (@kimdailylife) March 2, 2024

這一幕很快就在韓網上傳播開來，網友和兩人的粉絲評論道：「泰俊啊，知惠啊（粉絲為MV裡的主人公起的名字）一定要幸福啊」、「李鍾碩，快閉上眼睛」、「看不夠，再多放一些未公開畫面吧」等。

此外，2月20日，IU在正式發行新專輯之前率先公開了《Love wins all》，她和V作為男女主人公亮相，男帥女靚的高顏值引爆關注。

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