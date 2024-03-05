《七人的逃脱》接下来是《七人的复活》！李准从地狱重生对严基俊进行复仇～

大家还记得狗血剧《七人的逃脱》吗？这些恶人们即将於3月29日再度重生而登场《七人的复活》了！

3月29日即将首播的SBS新金土电视剧《七人的复活》，复仇的局面即将被重置，重生的7人命运凄惨又强烈的交叠，新的人物组合即将登场，加上难以预测的新局面，会带来怎么样的反转剧情，也让有收看前作的观众们持续期待中。握有极大势力的绝对恶人严基俊，以及从地狱再度回来的李准有什么样的变化，也备受关注。



公开的主视觉呈现出10人围绕在棺材周围，暗示著某人的死亡，紧张的氛围中纷纷往上方凝视的他们，更刺激了观众们的好奇心。海报上写著「从谎言中重生」意味著本次的变化与复活，善与恶的对立将如何演变。严基俊透过完美的身分洗白厚变得更加强大，在谎言已成为真实的世界里，他将更加意气风发。黄正音为守护女儿的死亡并怀有成功的野心，同样令人期待。而从地狱回来的复仇者李准，如何揭穿严基俊的真实身分？



除了大家熟悉的角色以外，本次的新面孔就是黄灿盛，他饰演一位业界排名第一的入口网站CEO李政信，也将与李侑菲谱写出另一段故事。《七人的复活》制作团队表示，恶人们的第二轮生存游戏即将开始，在无止尽的欲望与无限制的恶行中，他们的关系将出现什么样的巨大变化？也请大家关注新面孔所带来的新剧情展开。3月29日即将公开。



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