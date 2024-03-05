金宇碩離開了10年舊東家TOP Media，與朱智勛&鄭麗媛相關的演員公司簽訂專屬合約引發關注～

男團UP10TION出身的歌手兼演員金宇碩離開了工作10年的舊東家，未來將有更多的演員活動。

最新消息，金宇碩與Blitzway簽訂了專屬合約，公司娛樂事業部門代表洪民基表示：「金宇碩在多個領域展現出了他獨特的才華，我們很高興能與這位具有優秀實力的藝人建立起寶貴的關係。」、「他不僅在音樂方面表現出色，作為一名演員，也證明了自己的價值，受到全球性的關注。我們期待他展現更多的潛力和可能性，往後我們也將全力支持金宇碩的新開始，希望大家能給予他更多的支持和關愛。」



金宇碩一直以歌手和演員的雙重身份活躍於演藝圈中，在網路劇《Twenty-Twenty》和《夜幕降臨》（天黑了）擔任主角成功引發關注，演員經歷中也出演過《不可殺：永生之靈》男配南夲昀一角，剛出道是以男團UP10TION門面成員活動，2019年參加Mnet選秀節目《PRODUCE X 101》，最終以排名第二再次以限定男團X1出道，可惜活動時間很短，之後一直都專注於solo歌手活動，持續穩定的發揮與成長也是大眾有目共睹的。



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Blitzway早先收購並合併了專門從事演員的經紀公司H& Entertainment，旗下演員包括高斗心、朱智勛、鄭麗媛、郭東延、禹棹煥、千玗嬉、尹博、印喬鎮、蘇怡賢、鄭仁仙...等多位知名演員。

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