金宇硕离开了10年旧东家TOP Media，与朱智勋&郑丽媛相关的演员公司签订专属合约引发关注～

男团UP10TION出身的歌手兼演员金宇硕离开了工作10年的旧东家，未来将有更多的演员活动。

最新消息，金宇硕与Blitzway签订了专属合约，公司娱乐事业部门代表洪民基表示：「金宇硕在多个领域展现出了他独特的才华，我们很高兴能与这位具有优秀实力的艺人建立起宝贵的关系。」、「他不仅在音乐方面表现出色，作为一名演员，也证明了自己的价值，受到全球性的关注。我们期待他展现更多的潜力和可能性，往后我们也将全力支持金宇硕的新开始，希望大家能给予他更多的支持和关爱。」



金宇硕一直以歌手和演员的双重身份活跃於演艺圈中，在网路剧《Twenty-Twenty》和《夜幕降临》（天黑了）担任主角成功引发关注，演员经历中也出演过《不可杀：永生之灵》男配南夲昀一角，刚出道是以男团UP10TION门面成员活动，2019年参加Mnet选秀节目《PRODUCE X 101》，最终以排名第二再次以限定男团X1出道，可惜活动时间很短，之后一直都专注於solo歌手活动，持续稳定的发挥与成长也是大众有目共睹的。



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Blitzway早先收购并合并了专门从事演员的经纪公司H& Entertainment，旗下演员包括高斗心、朱智勋、郑丽媛、郭东延、禹棹焕、千玗嬉、尹博、印乔镇、苏怡贤、郑仁仙...等多位知名演员。

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