【韓網熱帖】不喜歡IU的演唱會

3月2日，IU在以首爾為起點展開2024世界巡迴演唱會「2024 IU H.E.R. World Tour Concert」，當天的演唱會吸引了湯唯、劉寅娜、朴恩斌、朴明洙、李周映、吳娜拉、彩娟、EXO D.O.和aespa Winter、HEIZE、男友李鍾碩等諸多演員、歌手都到場，可謂明星雲集。

不過有網友在時候通過PANN留言，表達了自己對演唱會的不滿，他（她）表示：我知道這樣說會被罵死，不是她的粉絲但去看了演唱會，聊天時間太長了，無趣且都是一樣的內容。 一開始的2小時還不錯，後來就慢慢很無趣了，太久了。 中途實在受不了就出來了，我也算聽過很多場演唱會的人，怎麼會時間這麼長呢，太難受了，還有本來我很期待她的live，但比起音源，太讓我失望了。

韓國網友評論：

1. 她粉絲的反應確實讓人覺得奇怪，只要說她一點點不好，他們就會說「你是粉絲啊，為什麼會不滿，既然是粉絲，就會覺得什麼都很好」，讓人覺得可怕

2. 我也討厭時長很長的演唱會，VCR那麼多

3. 我也看了網上的現場影片，live實力，嗯......

4. 又不是愛豆團，一個人唱30首歌，確實蠻多的，我看了youtube上的影片，覺得她live真的很棒啊，如果是想踩IU的話，你家本命難道比她還好嗎？

5. IU演唱會不是那種讓你釋放壓力的場合，而是感動、共鳴、治癒這種感覺，是音樂上的交流

6. IU是那種看到這種言論會受用且會改善的類型，問題在於只要有一點點批評聲，就蜂擁而來的粉絲

7. 確實有點長，一直在遞麥克風，還有那麼多嘉賓，無聊

8. 我也好奇她為什麼老是把麥克風遞給觀眾，我是為了聽她唱歌才去的啊

9. 她都不好好管理自己聲音嗎

10. 你都不是她粉絲，去了當然覺得一般啊

11. 我看了影片，確實唱累的時候就會把麥克風遞給粉絲

12. 其他歌手的話，2個半小時唱20首歌，剩下都是聊天環節，我真會覺得無聊。 她29首歌唱4小時，如果不是真愛粉的話，真的會無聊透頂

13. 票價那麼貴，身體不好的話就在家好好休息啊

14. 現在已經是不好都不能說不好的時代了

15. 說她音準不夠？哪首歌？我看了影片，都很好啊

16. 如果是那種粉絲很多的歌手的話，長時間的聊天環節會很受歡迎，但是IU本身是國內頂尖歌手，有很多不是她粉絲，但很喜歡她歌曲的人，這些人也會很想去她的演唱會啊，所以我希望IU能夠聽到這些人的聲音

17. 個人覺得演唱會不要邀請那麼多嘉賓歌手

18. 去聽演唱會的人裡覺得很滿意的人其實並不多，是因為都是真愛粉，只要看到臉就會覺得無比幸福而已，聽過很多場歌手演唱會的人，其實覺得很滿意的演唱會並不多

原文：https://pann.nate.com/talk/372175086#replyAreac

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