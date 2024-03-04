家白到不行各种装置超奇葩！Super Junior希澈自恋到对镜亲亲，张根硕竟也有过XD

房子白到三个人很像在摄影棚吃饭XDDD

《我家的熊孩子》最新一集，希澈久违再公开自己的「白澈小屋」，邀请到「稍神帮」死党张根硕与FTIsland李洪基，是三人继1月另个节目《20世纪Hit Song》短期再合体。

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希澈豪宅装潢后也生活了一年多，却还是像样品屋「非常白」，某些装置还很特别，譬如一进门很快就会看到的大面镜子，张根硕与李洪基虽然感到特别，却也凑上去照照镜子整理整理自己。李洪基还发现希澈在餐桌设置另一面镜子彷佛当梳妆台用，他讶异到不行狂呼喊：「吃饭的地方为甚么会有镜子？」希澈回应可以边吃饭边调整自己的状态，张根硕听了也坐下来使用看看，用著用著也很喜欢：「这个还不错啊……」



希澈和张根硕就是那么自恋众所皆知XD，吃饭时希澈还第N次说自己总爱想像和自己接吻，甚至「很羡慕女友能和自己接吻」，还亲自示范和镜子里的自己亲亲，李洪基听了很无言都不想讲话了，张根硕却坦承：「嗯我其实有过……我有亲过，很好奇会是甚么画面。」李洪基感到相当不可思议，眼睛张更大了。



而张根硕自恋程度不止此，问他理想型女性是何种，他竟然说「送对方回家后，她会在门口不断挥手，直到自己后照镜再也看不见她」，但他说就是因为自己在节目上说过，结果女朋友不论下雨下雪都坚持挥手挥到看不见他的车。而现在的张根硕已体认到自己生涯该完成的都完成了，是该迈入婚姻，只希望对象「健康就好」，非常务实的想法让另外两人都笑了，但情绪很快转为感伤，李洪基苦笑：「其实我们是要苦苦纠缠的时候了，有还不错的人的话，『拜托和我交往吧！』」



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