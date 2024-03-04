【韓網熱帖】日本觀眾投票SHINee哪位成員最會選約會地點

日本綜藝節目裡，現場觀眾根據SHINee成員的形象進行投票排名，對於「挑選約會地點很有sense的人」這一問題，只有4個人投給泰民kkkkk

投票結果：Key第一（198票），珉豪第二（22票），泰民第三（4票）

泰民的反應：「我究竟是什麼形象啊？我確實不太會做escort，因為怕麻煩不喜歡出門。 雖然能理解，但4票是不是太少了！」

亮點是，投票的人是SHINee的日本粉絲ᅲᅲkkk雖然是粉絲，但非常冷靜kkkk



진짜 미치겠다

방청객이 투표한 멤버 이미지 순위 맞히는 게임인데 '데이트 가게 센스있게 선택할 것 같은 사람'에 이태민 4표 나옴ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/CrHe0WN5i4 — SM엔터테인먼트지지자 (@cutecheesetm) March 2, 2024

韓國網友評論：

1. 更讓我驚訝的是，居然能得到4票這麼多kkk

2. 這4位粉絲絕對是真愛

3. 投給他人是不是怕他連1票都沒有啊kkk

4. 講真，投給他是出於義氣kkk

5. 非粉（我）眼中：Key會帶你去一PO上IG就被狂問的店，珉豪會帶你去足球場或健身房，泰民就...????



6. Key在場的情況下，4票都嫌多

7. 泰民就算誤打誤撞走進高人氣餐廳，也會不懂好吃在哪、有名在哪kkk

8. 泰民如果突然愛上某家烤肉店，可能會連續幾個月帶你去吃烤肉

9. 珉豪看到自己第二有些失望，但當看到泰民只有4票立即找回了笑容kkkk

10. 我也選Key，如果在這裡投票應該也是一樣的比例kkk



11. 珉豪22票也很驚人啊，太多了吧？kkk

12. 第二的票數已經不多，然而比第三多5倍kkkk

13. 想採訪投給泰民的人kkk

14. 看吧，就連泰民都不會投給自己

15. 泰民應該會乖乖跟著對方安排的約會路線，然後給出很好的reaction... 所以跟我約會吧



出處：https：//theqoo.net/hot/3128569997

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