CUBE時隔8年推出5人組新男團「NOWADAYS」！路透照曝光，還有出演過《PRODUCE X 101》的他

CUBE 娛樂即將今年第一季推出新男團，近日已經開始預熱，在地鐵站、公車站、街上等陸續出現宣傳海報，掃描海報上的 Qrcode，還可以看到宣傳影片。

據目前的線索，新男團的團名是「NOWADAYS」，成員有5人，還包含曾經出演過《PRODUCE X 101》的金炫彬。近日他們還出現在弘大進行拍攝，在目擊之談中，成員們身穿便裝，展示整齊的群舞。



雖然還沒有出道，但當天聚集了不少人，路透照一公開也在網路上引發熱烈討論。網友紛紛表示：「啊...CUBE新人開發組真是了不起...但只有新人開發組工作做得好有什麼用」、「CUBE都成立都多久了，一次只能滾動一個組合嗎」、「暈，是金炫彬」、「哦，炫彬終於要出道了，也很好奇其他成員們」、「將推出新男團女團原來是真的啊」、「拜託CUBE好好表現」、「很期待」、「啊！原來這個海報是CUBE男團啊」、「哦，出道日是什麼時候？」等等。

這也是 CUBE 娛樂時隔8年推出新男團，在2016年 PENTAGON 出道後再沒有推出過男團，所以也讓不少人都相當期待。CUBE 娛樂目前幾乎是靠著著 (G)I-DLE，去年 BTOB 約滿全員不續約，PENTAGON 也未能完整體續約（Yeo One、閆桉、Yuto、Kino、禹奭離開公司），而另一組女團 LIGHTSUM 上次發專已經是去年10月。



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