CUBE时隔8年推出5人组新男团「NOWADAYS」！路透照曝光，还有出演过《PRODUCE X 101》的他

CUBE 娱乐即将今年第一季推出新男团，近日已经开始预热，在地铁站、公车站、街上等陆续出现宣传海报，扫描海报上的 Qrcode，还可以看到宣传影片。

据目前的线索，新男团的团名是「NOWADAYS」，成员有5人，还包含曾经出演过《PRODUCE X 101》的金炫彬。近日他们还出现在弘大进行拍摄，在目击之谈中，成员们身穿便装，展示整齐的群舞。



虽然还没有出道，但当天聚集了不少人，路透照一公开也在网路上引发热烈讨论。网友纷纷表示：「啊...CUBE新人开发组真是了不起...但只有新人开发组工作做得好有什么用」、「CUBE都成立都多久了，一次只能滚动一个组合吗」、「晕，是金炫彬」、「哦，炫彬终於要出道了，也很好奇其他成员们」、「将推出新男团女团原来是真的啊」、「拜托CUBE好好表现」、「很期待」、「啊！原来这个海报是CUBE男团啊」、「哦，出道日是什么时候？」等等。

这也是 CUBE 娱乐时隔8年推出新男团，在2016年 PENTAGON 出道后再没有推出过男团，所以也让不少人都相当期待。CUBE 娱乐目前几乎是靠著著 (G)I-DLE，去年 BTOB 约满全员不续约，PENTAGON 也未能完整体续约（Yeo One、闫桉、Yuto、Kino、禹奭离开公司），而另一组女团 LIGHTSUM 上次发专已经是去年10月。



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