李到晛無須擔心入伍空白期！大螢幕出道作《破墓》大放異彩，依舊成為話題討論焦點！

演員李到晛雖然正在服役中，日前也被拍到一放假就與女友林智妍甜蜜約會，他的最新電影作品《破墓》目前票房也直衝天際，台灣預計在3月8日正式上映，李到晛在片中飾演的法師一角也格外令人矚目。

《破墓》是李到晛首次躍上大螢幕的出道作品，在劇場一片低迷的氣氛之下衝出亮眼成績，也讓大家感受到李到晛特別的選片功力。本次的作品以巫俗神秘題材為主，李到晛的表現也受到韓國觀眾們的一致好評。《破墓》描述收取了巨額款項而必須移動墓地的風水師、禮儀師、巫師與法師，在挖開墓地之後發生了一連串神秘的事件。本片在韓國上映7日以來即突破330萬觀影人次，已超越損益平衡點，李到晛所飾演的法師奉吉也充滿人氣。



片中李到晛飾演與巫師華琳（金高銀飾）共同生活的新銳法師奉吉，兩人算是師徒關係，李到晛不僅完美掌握敲擊鼓的節奏，引領整個法術過程以及背誦經文等等，展現出領導風範，片中還有他被附身的場面，從表情到語氣都令人感到驚悚，其中一場戲他更滿口唸出流暢的日語咒文，讓觀眾們直呼這是本片「令人毛骨悚然」的名場面之一。



除了演技了得以外，李到晛更在外型上下足功夫，身上以經文紋身的他更綁起了馬尾，還穿著現代化韓服搭配拖鞋，還戴著耳麥，完全呈現了MZ世代的新時尚法師，就連導演都評論「李到晛與奉吉法師的相似度高達180％」，也表示李到晛的外型與領袖氣息相當符合本角色，讓大家感受到一位有點嘻哈風格的法師。



李到晛一路以來演出的作品不限題材，包含《德魯納酒店》《重回18歲》《Sweet Home》《死期將至》奇幻穿越題材，也有《五月的青春》《憂鬱症》等純愛浪漫題材，以及復仇經典《黑暗榮耀》及親情感人《壞媽媽》，李到晛的外型與演技都輕鬆駕馭各類型角色，也期待他《破墓》挑戰大螢幕的神秘巫俗題材的表現，3月8日全台上映。

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