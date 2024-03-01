「國民渣夫」李伊庚做客《李孝利的紅毯》，爆料被李孝利主動要電話號碼「召之即來揮之即去」

李伊庚在《和我老公結婚》里渣到人神共憤，戲外卻是溫柔懂事好男人，就連眼光毒辣的李孝利都主動問他要電話號碼！

李孝利主持的談話節目《李孝利的紅毯》今日下午即將公開新一期，嘉賓除了女歌手星（Star）、創作歌手Heo Hoy Kyung（헮회경）、SHINee Key、NCT TEN，還有最近憑《和我老公結婚》被「罵慘」、獲封「國民渣夫」的演員李伊庚。



李伊庚和李孝利出演過同一檔綜藝節目，當時李孝利走的紅毯就是李伊庚親手幫忙鋪的。 李伊庚問：「當時努那主動問我要電話號碼，是為什麼呢？」李孝利解釋：「聊過之後發現這個人還蠻不錯的，希望以後也保持聯絡。 」還透露兩人作為朋友可謂親密無間、毫不見外，開玩笑說：「真的是召之即來揮之即去。 」



李伊庚在《和我老公結婚》裡把人渣角色演得活靈活現，一度被猜測「拍完這部戲就隱退」（當然是網友開玩笑啦），甚至經常在SNS收到全球各地觀眾的私信謾罵，但他仍感覺十分幸福。



李伊庚前年憑《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》獲得KBS演技大賞「最佳男配角」，致辭時當場打電話給媽媽致謝、說著說著流下淚來，被封「歷代級傳奇感言」。 節目中回看這一段時李伊庚再次淚眼婆娑，搞得素來有淚不輕彈的李孝利也眼眶濕濕，但仍不忘搞笑：「下次可以打給我哦！」





最後李伊庚演唱了韓國獨立樂團Nerd Connection的歌曲《好夜好夢》，讓大家看到他在搞笑之外的另一面！



▽不妨先來聽原唱想像一下李伊庚的版本：



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