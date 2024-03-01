李到晛无须担心入伍空白期！大萤幕出道作《破墓》大放异彩，依旧成为话题讨论焦点！

演员李到晛虽然正在服役中，日前也被拍到一放假就与女友林智妍甜蜜约会，他的最新电影作品《破墓》目前票房也直冲天际，台湾预计在3月8日正式上映，李到晛在片中饰演的法师一角也格外令人瞩目。

《破墓》是李到晛首次跃上大萤幕的出道作品，在剧场一片低迷的气氛之下冲出亮眼成绩，也让大家感受到李到晛特别的选片功力。本次的作品以巫俗神秘题材为主，李到晛的表现也受到韩国观众们的一致好评。《破墓》描述收取了巨额款项而必须移动墓地的风水师、礼仪师、巫师与法师，在挖开墓地之后发生了一连串神秘的事件。本片在韩国上映7日以来即突破330万观影人次，已超越损益平衡点，李到晛所饰演的法师奉吉也充满人气。



片中李到晛饰演与巫师华琳（金高银饰）共同生活的新锐法师奉吉，两人算是师徒关系，李到晛不仅完美掌握敲击鼓的节奏，引领整个法术过程以及背诵经文等等，展现出领导风范，片中还有他被附身的场面，从表情到语气都令人感到惊悚，其中一场戏他更满口念出流畅的日语咒文，让观众们直呼这是本片「令人毛骨悚然」的名场面之一。



除了演技了得以外，李到晛更在外型上下足功夫，身上以经文纹身的他更绑起了马尾，还穿著现代化韩服搭配拖鞋，还戴著耳麦，完全呈现了MZ世代的新时尚法师，就连导演都评论「李到晛与奉吉法师的相似度高达180％」，也表示李到晛的外型与领袖气息相当符合本角色，让大家感受到一位有点嘻哈风格的法师。



李到晛一路以来演出的作品不限题材，包含《德鲁纳酒店》《重回18岁》《Sweet Home》《死期将至》奇幻穿越题材，也有《五月的青春》《忧郁症》等纯爱浪漫题材，以及复仇经典《黑暗荣耀》及亲情感人《坏妈妈》，李到晛的外型与演技都轻松驾驭各类型角色，也期待他《破墓》挑战大萤幕的神秘巫俗题材的表现，3月8日全台上映。

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