團內主唱比賽變Rapper！回顧《Build Up》演唱BTOB〈祈禱〉，今晚〈Bad News〉組背水一戰

Mnet選秀節目《Build Up：男團Vocal生存戰》（Build Up：男子主唱團體生存戰）目前來到第三輪3對3淘汰賽，輸的隊伍直接打包回家，每隊都卯足全力。

上週第5集僅播出第三輪其中一隊表演，是朴帝業、昇勳（CIX成員）與崔壽桓帶來的BTOB〈祈禱〉（I'll Be Your Man），他們為了正面突破選了評審徐恩光的歌，CIX昇勳還特地求教饒舌歌手西出口，迅速從主唱練成Rapper。三人各種高音饗宴加上昇勳超乎初學者水準的Rap，評審觀看表演途中連連張嘴驚呼，原唱徐恩光表示看了都要落淚了，給予極佳肯定。



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要對上他們的是BITSAEON（M.O.N.T成員）、金敏絮、BAIN（JUST B成員），預告顯示他們帶來新興女團KISS OF LIFE的〈Bad News〉背水一戰，被製作組視為「最強組存亡對決」，評審投票結果竟是4:3差一票？誰4誰3？Mnet昨日還釋出先公開片段透露更多評審評語，以及結果出爐後〈Bad News〉BAIN感言表達感謝，〈祈禱〉朴帝業則留下眼淚，難道〈Bad News〉贏了？然而，不少支持〈祈禱〉的網友反倒而鬆一口氣，認為贏的應該是〈祈禱〉，或許是看透Mnet的剪輯手法。



預告更率先公開李建宇、鄭秀敏、金抒炯演唱BIG Naughty〈Joker〉（feat. JAMIE）；姜河允、JAY CHANG（ONE PACT成員）、吾木提演唱朴軫永J.Y. Park〈FEVER〉（feat. BIBI）；張仁泰、田雄（AB6IX成員）、李玟旭（NewKidd成員）演唱Hoppipolla〈Enough〉。一支先公開影片透露部分〈Enough〉組片段，田雄受到了讚許，和他們PK的〈FEVER〉組會如何？



《Build Up》第6集將在今晚韓國時間10點10分於Mnet播出，台灣觀眾隔日可於台灣iQIYI或friDay影音收看。

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