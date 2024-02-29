二代男團Highlight回歸就在3/11！新專《Switch On》10版本、133張小卡來襲

二代人氣男團Highlight（尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲）將在3月11日攜第五張迷你專輯《Switch On》回歸，是自2022年11月發行的迷你四專《AFTER SUNSET》後，睽違1年4個月。
昨（28）日公開了專輯內容物配置，今（29）凌晨公布了首波「Party Night」預告照，讓我們先來看預告照：
專輯內容物配置公開，共有10個版本，一般實體含寫真書版本就分「Party Night」、「Still Night」、「Good Night」版本，以及成員各自封面共七版，數位專也分「Party Night」、「Still Night」、「Good Night」三版。
而這引發了粉絲Light們的數學大混戰，有人數出小卡一共133張，加上其他內容物共146種，看來Light們的荷包要小心了。
Switch On 포카— 효몬 ::『Happy Meriel』 (@091016ing) February 27, 2024
PHOTO BOOK ver.
버전별 16장 총 48장
DIGIPACK ver.
버전별 4장 총 16장
PLATFORM ver.
-MINI CARD(QR) 버전별 4장 총 12장
-SELFIE 버전별 8장 24장
-OFFICIAL 버전별 11장 33장
총 133장#하이라이트 #윤두준 #양요섭 #이기광 #손동운 #HIGHLIGHT pic.twitter.com/Hx9g3KaQS2
자자... 그럼 하이라이트 이번 앨범 포카가— 단군 (@Can_u_feel_it__) February 27, 2024
포토북 = 16개 X 3버전 (48개)
디지팩 = 멤버당 4개 (16개)
플랫폼 = 4개 X 3버전 (12개)
총 76개가 맞니 pic.twitter.com/gqeYZP34Sn
하이라이트 Switch On 구성품 정리본— 룰루랄라 (@phantom0504) February 27, 2024
앨범 10종
포카 133장
전 구성품 146종 개수로는 176개 감동 실화#하이라이트 #Highlight #윤두준 #양요섭 #이기광 #손동운 pic.twitter.com/s8slycAPtH
Highlight今年還將迎來出道第15週年，是以特別的心態回歸，《Switch On》將於下月11日韓國時間下午6時（港台時間5時）公開。
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