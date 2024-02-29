二代男團Highlight回歸就在3/11！新專《Switch On》10版本、133張小卡來襲
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二代男團Highlight回歸就在3/11！新專《Switch On》10版本、133張小卡來襲

KPOP   2024年2月29日   星期四14:38   草莓  

（封面圖源：X@Highlight_AUent）

二代人氣男團Highlight（尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲）將在3月11日攜第五張迷你專輯《Switch On》回歸，是自2022年11月發行的迷你四專《AFTER SUNSET》後，睽違1年4個月。

昨（28）日公開了專輯內容物配置，今（29）凌晨公布了首波「Party Night」預告照，讓我們先來看預告照：

▼尹斗俊
Highlight尹斗俊（圖源：X@Highlight_AUent）Highlight尹斗俊（圖源：X@Highlight_AUent）

▼梁耀燮
Highlight梁耀燮（圖源：X@Highlight_AUent）Highlight梁耀燮（圖源：X@Highlight_AUent）

▼李起光
Highlight李起光（圖源：X@Highlight_AUent）Highlight李起光（圖源：X@Highlight_AUent）

▼孫東雲
Highlight孫東雲（圖源：X@Highlight_AUent）Highlight孫東雲（圖源：X@Highlight_AUent）

▼團體照
Highlight孫東雲&尹斗俊（圖源：X@Highlight_AUent）Highlight梁耀燮&李起光（圖源：X@Highlight_AUent）Highlight孫東雲、李起光、梁耀燮、尹斗俊（圖源：X@Highlight_AUent）

專輯內容物配置公開，共有10個版本，一般實體含寫真書版本就分「Party Night」、「Still Night」、「Good Night」版本，以及成員各自封面共七版，數位專也分「Party Night」、「Still Night」、「Good Night」三版。

而這引發了粉絲Light們的數學大混戰，有人數出小卡一共133張，加上其他內容物共146種，看來Light們的荷包要小心了。

Highlight今年還將迎來出道第15週年，是以特別的心態回歸，《Switch On》將於下月11日韓國時間下午6時（港台時間5時）公開。

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