二代男团Highlight回归就在3/11！新专《Switch On》10版本、133张小卡来袭

二代人气男团Highlight（尹斗俊、梁耀燮、李起光、孙东云）将在3月11日携第五张迷你专辑《Switch On》回归，是自2022年11月发行的迷你四专《AFTER SUNSET》后，睽违1年4个月。

昨（28）日公开了专辑内容物配置，今（29）凌晨公布了首波「Party Night」预告照，让我们先来看预告照：

▼尹斗俊



▼梁耀燮



▼李起光



▼孙东云



▼团体照



专辑内容物配置公开，共有10个版本，一般实体含写真书版本就分「Party Night」、「Still Night」、「Good Night」版本，以及成员各自封面共七版，数位专也分「Party Night」、「Still Night」、「Good Night」三版。



而这引发了粉丝Light们的数学大混战，有人数出小卡一共133张，加上其他内容物共146种，看来Light们的荷包要小心了。



Switch On 포카



PHOTO BOOK ver.

버전별 16장 총 48장



DIGIPACK ver.

버전별 4장 총 16장



PLATFORM ver.

-MINI CARD(QR) 버전별 4장 총 12장

-SELFIE 버전별 8장 24장

-OFFICIAL 버전별 11장 33장



총 133장#하이라이트 #윤두준 #양요섭 #이기광 #손동운 #HIGHLIGHT pic.twitter.com/Hx9g3KaQS2 — 효몬 ::『Happy Meriel』 (@091016ing) February 27, 2024

자자... 그럼 하이라이트 이번 앨범 포카가



포토북 = 16개 X 3버전 (48개)

디지팩 = 멤버당 4개 (16개)

플랫폼 = 4개 X 3버전 (12개)



총 76개가 맞니 pic.twitter.com/gqeYZP34Sn — 단군 (@Can_u_feel_it__) February 27, 2024

Highlight今年还将迎来出道第15周年，是以特别的心态回归，《Switch On》将於下月11日韩国时间下午6时（港台时间5时）公开。

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