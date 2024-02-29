二代男团Highlight回归就在3/11！新专《Switch On》10版本、133张小卡来袭
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二代男团Highlight回归就在3/11！新专《Switch On》10版本、133张小卡来袭

KPOP   2024年2月29日   星期四14:38   草莓  

（封面图源：X@Highlight_AUent）

二代人气男团Highlight（尹斗俊、梁耀燮、李起光、孙东云）将在3月11日携第五张迷你专辑《Switch On》回归，是自2022年11月发行的迷你四专《AFTER SUNSET》后，睽违1年4个月。

昨（28）日公开了专辑内容物配置，今（29）凌晨公布了首波「Party Night」预告照，让我们先来看预告照：

▼尹斗俊
Highlight尹斗俊（图源：X@Highlight_AUent）Highlight尹斗俊（图源：X@Highlight_AUent）

▼梁耀燮
Highlight梁耀燮（图源：X@Highlight_AUent）Highlight梁耀燮（图源：X@Highlight_AUent）

▼李起光
Highlight李起光（图源：X@Highlight_AUent）Highlight李起光（图源：X@Highlight_AUent）

▼孙东云
Highlight孙东云（图源：X@Highlight_AUent）Highlight孙东云（图源：X@Highlight_AUent）

▼团体照
Highlight孙东云&尹斗俊（图源：X@Highlight_AUent）Highlight梁耀燮&李起光（图源：X@Highlight_AUent）Highlight孙东云、李起光、梁耀燮、尹斗俊（图源：X@Highlight_AUent）

专辑内容物配置公开，共有10个版本，一般实体含写真书版本就分「Party Night」、「Still Night」、「Good Night」版本，以及成员各自封面共七版，数位专也分「Party Night」、「Still Night」、「Good Night」三版。

而这引发了粉丝Light们的数学大混战，有人数出小卡一共133张，加上其他内容物共146种，看来Light们的荷包要小心了。

Highlight今年还将迎来出道第15周年，是以特别的心态回归，《Switch On》将於下月11日韩国时间下午6时（港台时间5时）公开。

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