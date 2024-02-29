宋江4月2日入伍！非公開不舉辦送別儀式，《Sweet Home》第三季年內公開

演員宋江所屬經紀公司Namoo Actors今日發佈公告，宣佈宋江將於4月2日以陸軍現役身份入伍履行兵役義務。

Namoo Actors通過粉絲官咖表示：「向一直以來熱愛宋江演員的粉絲們致以深深的感謝，並提供關於宋江演員入伍的相關通知。 宋江將於4月2日以陸軍現役身份入伍。 」



所屬社表示宋江入伍當日不會單獨舉辦公開活動，為避免現場混亂引起安全事故，將以非公開方式進入新兵教育隊。

宋江出生於1994年4月23日，今年即將滿30周歲。根據規定，韓國陸軍現役兵需服役18個月，以此推算宋江將在2025年10月退伍。



宋江擁有兼具帥氣與可愛的外形，以及186公分傲人身高，2017年以電視劇《她愛上了我的謊》出道後立即引起關註，陸續主演了多部大爆劇集，例如《喜歡的話請響鈴》、《Sweet Home》三部曲、《無法抗拒的他》 《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》《與惡魔有約》等等。 因經常在Netflix作品中露面，一度被劇迷封為「Netflix之子」。





目前宋江已拍完《Sweet Home》第三季，預計將在年內公開，多少可撫慰粉絲思念之情。



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