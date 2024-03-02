少女時代Sunny&孝淵露營節目邀WINNER金秦禹&李昇勳！不熟還可以吵起來XD

少女時代Sunny與孝淵展開露營節目《NO WAY HOME》，最新預告邀請到WINNER李昇勳與金秦禹。

29日播出的最新第2集中，便透露了一部分WINNER金秦禹與李昇勳做客畫面。Sunny提議來賓可以邀請「不熟但想和變熟的人」，這時怕生的孝淵還不知道接下來會發生什麼事……2週後在原州露營，不熟的雙方真的有些尷尬，從孝淵講話語氣和做事突然當機，或多或少都感受的到。



不過也有有趣的互動，孝淵自傲表示帶了很厲害的帳篷，金秦禹直接回應：「真是的，我們也有好嗎？」從帳篷就互相較勁。孝淵還像老頑固般的很會看人的樣子，問李昇勳有沒有兄弟姐妹，李昇勳說兩個姐姐，孝淵馬上說「一看就知道」，李昇勳馬上轉頭跟金秦禹告狀。



當孝淵組裝不好器具時，李昇勳還會吐槽孝淵在幹嘛。孝淵和WINNER鬥嘴納涼的時刻，Sunny想搭帳篷一度孤立無援，無奈對她怒喊：「這是妳帶來的啊！」不過最後還是和樂融融一起搭帳棚一起烤肉用餐啦！



《NO WAY HOME》此集韓國7日首播，隔日可於台灣friDay影音或iQIYI收看。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究