新沙洞老虎出殯，TRI.BE打歌舞台黑衣佩戴白蝴蝶結，隊長宋善Ending強忍眼淚

KPOP史上重要的作曲家、「熱門歌曲製造機」新沙洞老虎23日過世，旗下女團正值新專輯《Diamond》回歸時期，強忍著悲痛打歌。

新沙洞老虎與TRI.BE所屬TR娛樂原先打算暫停TRI.BE回歸活動，但最終選擇繼承新沙洞老虎生前的遺願繼續活動。隔日，TRI.BE便佩戴上白色蝴蝶結，表示是新沙洞老虎的女性遺屬，以此悼念他。

*相關報導：‎為完成新沙洞老虎遺願！女團TRI.BE繼續進行打歌活動，成員們戴著白色蝴蝶結追悼



昨（25）日新沙洞老虎出殯當日，TRI.BE的打歌服甚至以黑色為基調，悼念新沙洞老虎的白色蝴蝶結更為顯眼了。本來該是快樂的Ending妖精環節，隊長宋善負責Ending明顯強顏歡笑，眼淚似乎在眼眶打轉。



許多韓國國內外網友留言替TRI.BE打氣也向新沙洞老虎致敬，「讓他的遺作像鑽石一樣閃耀」、「你的遺願將繼續由他們延續下去，沒有煩惱與遺憾迎接下輩子吧，感謝新沙洞老虎多年來帶來的美妙音樂」、「表演肯定很艱難，特別是對認識他十多年的宋善來說，很為女孩驕傲，要堅強下去」、「戴著白蝴蝶結悼念唱著〈Diamond〉，默默地想流淚……製作人成為了天上閃耀像太陽的光芒，感覺宋善眼裡含著淚TAT」。

TRI.BE 24日的〈Diamond〉舞台YouTube已有3.4萬觀看次數，25日的影片發布不到1天也有2.5萬，更早發布的〈Diamond〉MV與其他舞台觀看數都在大幅度增長，湧入的留言滿是心疼，也對〈Diamond〉歌曲的歌詞感到唏噓不已。



以下節錄歌詞翻譯：

「當事情變得更困難時 會想念媽媽

雖然是期望的但並不容易 好憂鬱（我只是想）

走出自己的路

每當快步走 卻又停下

不想感受這種的心情

很迷惘（沒關係）會變好的

不要害怕 現在這一瞬間

在黑暗中 星星更加閃耀

就讓它過去吧 就此放手

就讓它溜走只要跟我走

無法每分每秒都幸福

我們會像太陽般閃亮

每天 每天 和我一起

不是每一刻但每一天

變得幸福 ladi da dam lay

所有壓力所有痛苦

這就是為何我像鑽石般閃耀」

新沙洞老虎生涯創下名曲包含BEAST〈Bad Girl〉、4minute〈Hot Issue〉、T-ara〈Roly Poly〉、EXID〈UP&DOWN〉、Apink〈LUV〉、Momoland〈BBoom BBoom〉……等等，最後的〈Diamond〉，不少人期望TRI.BE能如歌詞中不畏困境成長，新沙洞老虎也會成為天上閃耀的星星守護、照亮TRI.BE。



新沙洞老虎昨日下午出殯，過世後T-ara玉恩晶（恩靜）、JANNABE 崔政勳都被韓媒報導曾在社交軟體上發言悼念他。

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