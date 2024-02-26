天生美又超自律！韓佳人自爆出生到現在「泡麵只吃過10包、碳酸飲料4罐」讓所有人都超震驚！

25日播出的tvN《帳篷外面是歐洲-南法篇》中羅美蘭、韓佳人、曹寶兒、柳惠英迎來露營的第二天。

節目展開各種吃播秀的韓佳人和成員們一起吃完泡麵後說：「我本來...不怎麼吃泡麵的，到目前為止吃過泡麵的量大概也就10包。」她一講完其他人都超震驚！曹寶兒問道：「是真的還是開玩笑的？是爲了健康才不吃？」韓佳人表示是從小養成的習慣，所以到現在也沒有什麼特別想吃的想法。



韓佳人接著說：「可樂也是...至今爲止喝的大概4罐左右。」看到周圍人驚訝的反應，韓佳人說：「與其喝可樂，還不如喝燒酒。」引發現場一片笑聲。曹寶兒就說燒酒對身體也不好吧 XD 羅美蘭更感嘆道：「哇～今天真的聽到了很多神奇的故事！」



吃飽飯後，大家在慵懶的氣氛中享受著甜蜜的休息時間，韓佳人接到丈夫延政勳帶來的視訊電話，韓佳人也與兒子濟宇進行通話。韓佳人看到兒子的臉後高興地問：「我們濟宇做什麼了？。」濟宇炫耀自己在學校做的手工藝，曹寶兒看到韓佳人在通話也來和濟宇打招呼，並讚嘆兒子很漂亮，結果...螢幕突然出現延政勳的臉，曹寶兒馬上變恭敬：「前輩您好。」



而下集播出中，成員們將準備辣燉雞塊作爲晚餐菜單，他們還訪問法國南部的村莊，突然恐怖體驗，期待下集播出。



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