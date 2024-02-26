新沙洞老虎出殡，TRI.BE打歌舞台黑衣佩戴白蝴蝶结，队长宋善Ending强忍眼泪

KPOP史上重要的作曲家、「热门歌曲制造机」新沙洞老虎23日过世，旗下女团正值新专辑《Diamond》回归时期，强忍著悲痛打歌。

新沙洞老虎与TRI.BE所属TR娱乐原先打算暂停TRI.BE回归活动，但最终选择继承新沙洞老虎生前的遗愿继续活动。隔日，TRI.BE便佩戴上白色蝴蝶结，表示是新沙洞老虎的女性遗属，以此悼念他。

*相关报导：‎为完成新沙洞老虎遗愿！女团TRI.BE继续进行打歌活动，成员们戴著白色蝴蝶结追悼



昨（25）日新沙洞老虎出殡当日，TRI.BE的打歌服甚至以黑色为基调，悼念新沙洞老虎的白色蝴蝶结更为显眼了。本来该是快乐的Ending妖精环节，队长宋善负责Ending明显强颜欢笑，眼泪似乎在眼眶打转。



许多韩国国内外网友留言替TRI.BE打气也向新沙洞老虎致敬，「让他的遗作像钻石一样闪耀」、「你的遗愿将继续由他们延续下去，没有烦恼与遗憾迎接下辈子吧，感谢新沙洞老虎多年来带来的美妙音乐」、「表演肯定很艰难，特别是对认识他十多年的宋善来说，很为女孩骄傲，要坚强下去」、「戴著白蝴蝶结悼念唱著〈Diamond〉，默默地想流泪……制作人成为了天上闪耀像太阳的光芒，感觉宋善眼里含著泪TAT」。

TRI.BE 24日的〈Diamond〉舞台YouTube已有3.4万观看次数，25日的影片发布不到1天也有2.5万，更早发布的〈Diamond〉MV与其他舞台观看数都在大幅度增长，涌入的留言满是心疼，也对〈Diamond〉歌曲的歌词感到唏嘘不已。



以下节录歌词翻译：

「当事情变得更困难时 会想念妈妈

虽然是期望的但并不容易 好忧郁（我只是想）

走出自己的路

每当快步走 却又停下

不想感受这种的心情

很迷惘（没关系）会变好的

不要害怕 现在这一瞬间

在黑暗中 星星更加闪耀

就让它过去吧 就此放手

就让它溜走只要跟我走

无法每分每秒都幸福

我们会像太阳般闪亮

每天 每天 和我一起

不是每一刻但每一天

变得幸福 ladi da dam lay

所有压力所有痛苦

这就是为何我像钻石般闪耀」

新沙洞老虎生涯创下名曲包含BEAST〈Bad Girl〉、4minute〈Hot Issue〉、T-ara〈Roly Poly〉、EXID〈UP&DOWN〉、Apink〈LUV〉、Momoland〈BBoom BBoom〉……等等，最后的〈Diamond〉，不少人期望TRI.BE能如歌词中不畏困境成长，新沙洞老虎也会成为天上闪耀的星星守护、照亮TRI.BE。



新沙洞老虎昨日下午出殡，过世后T-ara玉恩晶（恩静）、JANNABE 崔政勋都被韩媒报导曾在社交软体上发言悼念他。

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