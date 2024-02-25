為完成新沙洞老虎遺願！女團TRI.BE繼續進行打歌活動，成員們戴著白色蝴蝶結追悼

製作很多熱門歌曲，被稱爲「熱門歌曲製造機」的著名作曲家新沙洞老虎（本名：李浩楊）在23日驚傳過世，震驚南韓演藝圈。

TR娛樂當晚發表正式立場，表示：「傳達非常悲痛和惋惜的消息，心情非常難過。製作人新沙洞老虎於2024年2月23日突然離開我們。爲了因突如其來的噩耗比任何人都陷入悲傷的遺屬們，懇切地希望大家不要進行臆測或推測性報導。」



女團 TRI.BE 是新沙洞老虎從出道至今負責製作和企劃的組合，噩耗傳開後，TRI.BE 雖然一度宣布將取消和延期原定於本週的回歸活動，但經過深思熟慮後決定繼續進行。TR娛樂表示：「TRI.BE 成員們也陷入巨大的衝擊和悲傷之中，但是因爲是新沙洞老虎生前與 TRI.BE 最後準備發行的專輯，所以將繼承新沙洞老虎的遺願，繼續進行新專輯《Diamond》的放送活動。為了讓新沙洞老虎最後一張專輯更加耀眼，包括本公司在內的的 TRI.BE 成員們都將竭盡全力。」



24日的《Show! 音樂中心》中，TRI.BE 成員們戴著白色蝴蝶結登上舞台表示哀悼。當天她們圓滿結束舞台表演，但在發表一位後，和全體出演人員一起站在舞台上的時候卻掩飾不住難過的表情。

而新沙洞老虎的靈堂設在首爾聖母醫院，葬禮和出殯將按照遺屬的意願，只有家人、親戚、同事參加，以非公開形式舉行。

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