简讯通知女友分手的L姓知名男星到底是谁？韩媒都知道，大胆联络对方：未得到任何解释

「交往了4年，最后却被简讯通知分手，问题是他拍摄了我的私密部位！」

这是自称活跃在影视剧圈、综艺界的演员L某的前女友A某前几日公布在韩网论坛PANN上的言论，A某表示和L某交往了4年，最近却被对方「潜水式」分手，仅收到一条分手简讯，但L某却拍摄了她的私密部位，「 我和L某6年前第一次见面，交往了4年，最近却被他单方面分手，不管我怎么联系都得不到回应。 收到分手短讯前最后一次见面时氛围很不错，多次发生关系，那时他拍了我的私密照，没过几天我就收到了短讯，之后他就完全断了联系。 」

A某爆料L某在此之前也出现过同类行为，「看到L某在youTube节目上像回忆一样谈起这些事情，只想说无论是过去还是现在他都丝毫不考虑对方，如果你们认为单方面断联是个人自由的话，那我在这里留言也是自由。 」

虽然韩媒没有任何确切的消息指认L姓明星是谁，但韩网上谣言四起，纷纷将矛头指向了某位顶流明星，对此韩媒TV DAILY更是直接电联对方想要求证，但对方始终未有任何回应。

对於A某的爆料，韩网上有网民表示：「A某觉得被短讯通知分手很受伤，但这在恋人之间不俗啊什么问题」、「她被拍私密照才是问题吧」、「其实大家都知道是谁，但是大家都不说」、「一看就是回避性人格，最后被骂得最惨的还是女方」、「这算是利用女性心理吧，确实蛮过分的」、「 艺人都喜欢用综艺立人设，这并不是他们的真面目」、「好奇他接下来的综艺节目要怎么办」、「拍照可能是双方同意的，但是潜水式分手就太渣了，而且交往了4年，不应该见面好好说分手吗？最恶劣的行为之一就是潜水式分手」等。

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