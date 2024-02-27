專訪《絕佳的解決士》李智雅因灑麵粉的爆笑場景拉近距離，姜其永：有機會一定要再次合作！

《The Penthouse》李智雅與《非常律師禹英禑》姜其永主演的Viu Original原創律政劇集《絕佳的解決士》廣受好評，專訪中兩人分享了許多有趣的小故事，互動經驗極佳，若有機會一定要再次合作。

問：公開的預告中看到李智雅的角色有不少動作戲場面，曾說過本來就很喜歡動作戲，是因為這樣又再次挑戰動作戲嗎？拍攝前有做了什麼準備？

李智雅：金莎拉在解決案件的方法有時牽涉到肢體對抗，這使得動作場景不可避免。我花了很多心思在角色研究上，並且廣泛練習了踢擊動作。



問：《絕佳的解決士》是離婚問題解決專家懲罰壞人配偶、給為冤枉者提供量身定做解決方案。兩位在拍攝時有沒有什麼令人印象深刻的事？那會希望現實生活中也有這種行業嗎？

姜其永：有一個場景是關於灑麵粉，李智雅和我對視並笑了好一陣子，因為大部份的麵粉都是打在我身上。作為一名演員，我想繼續遇到優秀的演員、導演、編劇和工作人員，也總是從中獲得積極的能量（笑）。



問：姜其永再次飾演律師角色，這一次所飾演的角色與以往有什麼不同之處，有沒有特別做什麼準備？

姜其永：雖然《非常律師禹英禑》涉及了很多法律資訊，但在《絕佳的解決士》中，透過非常規方法解決問題的部份比法律方面更為突出。



問：這一次的題材是痛快的復仇劇，兩人在劇中又是需要合力解決問題的關係，那麼在現場拍攝時是如何培養默契？

李智雅：《絕佳的解決士》裡的演員們毫不費力地融入了他們的角色，並相互支持著。無論是演員還是製作團隊，都展現了出色的團隊合作精神。

姜其永：在拍攝中休息時，導演笑聲不斷，聊得津津有味，以至於他都戴不上耳機了。我相信實際的片場氣氛必須愉快，這樣積極的能量才能在螢幕上得以體現。在這方面，《絕佳的解決士》的片場真的非常愉快。



問：這次的合作中感覺如何？從夥伴身上學到了什麼嗎？

李智雅：工作時的每一個場景都很愉快。我從演員姜基榮那裡得到了很多正能量，我也能從他振奮人心的精神中學到很多東西。



姜其永：我很感激李智雅在片場上的體貼，這讓我能夠以輕鬆的心態來描繪一段略顯陌生的愛情。如果還有機會，我一定會再次與她合作。



問：李智雅這次又飾演了向「前夫」復仇的角色，這和讓大家印象深刻的《The Penthouse／頂樓》中「秀蓮」的角色似乎有些「撞形」，那麼在《絕佳的解決士》中是如何刻畫來區別「莎拉」和「秀蓮」的呢？

沈秀蓮是一個精心設置陷阱並從幕後進行複雜心理戰的角色，而金莎拉則是一個不計手段和方法，毫不猶豫直接報復的角色。我會專注於描繪她性格中對比鮮明的方面。



本季必看的Viu Original原創律政劇集《絕佳的解決士》逢星期三、四晚上9時15分在「黃Viu」播出，講述韓國頂尖律師－金莎拉（李智雅 飾）遭到財閥丈夫和奶奶陷害入獄，律師生涯從此中斷，還被迫與親生兒子分開，甚至連累母親離奇身亡！正當莎拉陷入絕境之際，曾經受她恩惠的孫薔薇（金善映 飾）拋出橄欖枝，自此兩人一裡一外經營離婚解決企業「Solution」，為陷入婚姻危機的委託人提供度身定制的解決方案，並替他們懲罰不忠配偶，莎拉亦立志向丈夫一家復仇！



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