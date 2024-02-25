收視破10%啦！《財閥X刑警》安普賢&姜相準上演BL，精神科特殊辦案超精彩（EP.8）

《財閥X刑警》前晚第7集收視率從原本6.2%飆至9.9%，昨晚（24日）播出第8集果真突破雙位數門檻，來到11%！按照劇情發展，案件似乎越來越有意思，有望再升高。

*上集回顧：‎‎收視衝至9.9！《財閥X刑警》新案件超噁心，安普賢中二病躍樓慘被訓，身世之謎始揭幕（EP.7）

昨晚劇情，陳利手（安普賢飾演）持續用自己莽撞的方式辦案，從黑衣人查到和自己爸爸對打的王從泰議員候選人（張赫鎮飾演），繼而發現真正詭異的人是精神科醫師徐儒青──利用催眠害人。

陳利手讓不相信催眠的朴準永（姜相準飾演）先上陣體驗一番，豈知朴準永向徐儒青要求「最近有討厭的人，試試看能否喜歡對方」，朴準永就這樣陷入陳利手……陳利手受傷他跑第一個，還誇張的將他公主抱要帶走。



撇開BL（boys' love）插曲，陳利手找上徐儒青的指導教授劉明哲，以其人之道還治其人之身，讓劉醫師催眠徐儒青得到自白。不甘入獄的徐儒青，找陳利手父親（張鉉誠飾演）幫忙未果，乾脆催眠陳利手，打破自己過去為他創造的夢、讓他恢復不堪的記憶。



下集預告，陳利手雖陷入迷惘，重案一組仍有正事要辦。這次的案件主角之一是陳利手的製作人好友金映幻（崔東九飾演）和‎第6集曾出現的演員韓宥羅（李娜恩飾演），他們的《京城驅魔錄》片場竟發生命案！？韓宥羅死了？預告來看，劇情相當沉浸式的先從劇情說起，難道兇手是趁拍戲殺害了韓宥羅？



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