收視衝至9.9！《財閥X刑警》新案件超噁心，安普賢中二病躍樓慘被訓，身世之謎始揭幕（EP.7）

由安普賢和朴智賢主演的《財閥X刑警》，昨晚（23日）播出第7集，收視率一飛沖天從第6集的6.2%升至9.9%，突破雙位數門檻看來不遠矣。

本集內容，案件可以說是最撲朔迷離也最噁心的，而陳利手（安普賢飾演）做出的應對行動也更刺激，動作戲相當滿足觀眾，只不過結果對陳利手不佳，因為被李薔賢（朴智賢飾演）罵了XD。

案件從SW軟體代表崔善宇之死開始，崔善宇以怪異蜷曲姿勢身亡，死因是脫水，且已四天未進食，接著是與他共事的旗下員工趙成具屍體曝光，趙成具死了一週，屍體周圍滿是血且長了蛆、飛滿蒼蠅。

重案一組調查到一家豪華的精神科醫院，後續也發現崔善宇與趙成具之死是因為威脅富人病患。在調查出兇手是誰之前，陳利手的身世之謎卻先慢慢揭開了……陳利手過往曾在該醫院接受治療後失去記憶，他目前只是發覺醫師辦公室裡擺的水晶球和他的一模一樣，他和醫師談了他的夢境，醫師私下隨即傳訊息警告陳利手父親（張鉉誠飾演）「他可能會恢復記憶」。



陳利手回到犯罪現場遇到疑似是兇手的黑衣人，為了逮捕他和他搏鬥，甚至反被自己的「中二病」誤事，黑衣人拿了他打造的純金手銬銬住了他。想盡辦法掙脫後，陳利手眼見黑衣人逃出大樓，乾脆拿避難用升降機衝破玻璃一躍而下，最終順利逮人。



陳利手為自己的行動沾沾自喜，卻被李薔賢指責「太危險」，兩人不歡而散。李薔賢不久得知了陳利手母親（李詩雅飾演）死亡的真相，也知道了負責的警察是自己父親（權海驍飾演），心疼的看著他。



下集預告，重案一組持續追查案件，朴準永（姜相準飾演）扮演病患深入追查精神科醫院的秘密，陳利手的記憶恐愈漸清晰。



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