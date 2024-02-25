收视破10%啦！《财阀X刑警》安普贤&姜相准上演BL，精神科特殊办案超精彩（EP.8）

《财阀X刑警》前晚第7集收视率从原本6.2%飙至9.9%，昨晚（24日）播出第8集果真突破双位数门槛，来到11%！按照剧情发展，案件似乎越来越有意思，有望再升高。

*上集回顾：‎‎收视冲至9.9！《财阀X刑警》新案件超恶心，安普贤中二病跃楼惨被训，身世之谜始揭幕（EP.7）

昨晚剧情，陈利手（安普贤饰演）持续用自己莽撞的方式办案，从黑衣人查到和自己爸爸对打的王从泰议员候选人（张赫镇饰演），继而发现真正诡异的人是精神科医师徐儒青――利用催眠害人。

陈利手让不相信催眠的朴准永（姜相准饰演）先上阵体验一番，岂知朴准永向徐儒青要求「最近有讨厌的人，试试看能否喜欢对方」，朴准永就这样陷入陈利手……陈利手受伤他跑第一个，还夸张的将他公主抱要带走。



撇开BL（boys' love）插曲，陈利手找上徐儒青的指导教授刘明哲，以其人之道还治其人之身，让刘医师催眠徐儒青得到自白。不甘入狱的徐儒青，找陈利手父亲（张铉诚饰演）帮忙未果，干脆催眠陈利手，打破自己过去为他创造的梦、让他恢复不堪的记忆。



下集预告，陈利手虽陷入迷惘，重案一组仍有正事要办。这次的案件主角之一是陈利手的制作人好友金映幻（崔东九饰演）和‎第6集曾出现的演员韩宥罗（李娜恩饰演），他们的《京城驱魔录》片场竟发生命案！？韩宥罗死了？预告来看，剧情相当沉浸式的先从剧情说起，难道凶手是趁拍戏杀害了韩宥罗？



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