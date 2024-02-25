朴寶英「集齊」Wooga三兄弟！和朴敘俊、朴炯植、崔宇植全都有CP

朴寶英近日宣佈與崔宇植合作新劇，讓很多人大呼般配！神奇的是朴寶英此前兩組大獲好評的CP對象都是崔宇植的朋友、Wooga Family成員，真的太巧了吧！

去年就有消息稱朴寶英和崔宇植將合作新劇《Melo Movie》，前幾天終於官宣並釋出合照。 兩位演員都是無害又可愛的氣質，還有23公分的超萌身高差，站在一起就十分養眼：



還記得寶英上一個好評爆棚的CP對象是朴炯植，當時兩人合作《大力女都奉順》，因都是可愛的狗狗相而被取名「狗狗CP」：





時隔5年客串續篇《大力女子姜南順》仍舊甜到冒泡！





也許比較少人留意到，朴寶英其實和朴敘俊也演過夫妻，就是在去年上映的災難片《水泥烏托邦：末日浩劫》，環境惡劣亦無法阻擋恩愛之情：





▽情到濃處突然被小孩打斷，反應好真實可愛XD



콘크리트유토피아 후기: 박서준박보영 우리엄빠보다 잘어울림

얼굴합이 안정적이다못해 시몬스침대급임 pic.twitter.com/9HIHoonbMk — no context jatdoo (@jatdooo) December 6, 2023

巧的是這三位男藝人都屬於韓娛圈著名好友團體「Wooga Family」。 這個小團體一共5人，此外還有防彈少年團V（金泰亨）和歌手Peakboy，大家經常一起聚會、出遊，甚至一起泡溫泉，「Wooga」就是韓文「我們是家人嗎？（우리 가족인까）」的縮寫。





此外，《Melo Movie》主演陣容還有李濬榮和全少妮（全素妮），目前只透露會通過Netflix公開、尚未確定具體時間，期待四位演員的化學反應！



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