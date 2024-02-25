李到晛&金高銀新片《破墓》上映4日觀影人次突破200萬，速度超越去年票房冠軍《首爾之春》

電影《破墓》在上映的第四天（25日）實現了200萬觀影人次的壯舉。

《破墓》是一部充滿神秘事件的超自然懸疑電影，講述風水師、禮儀師和巫師在接受巨額報酬為一個奇怪的墓遷葬後發生的奇異事件，上映第四天就累計到200萬觀眾人數，引發了影院的熱潮。



根據韓國電影振興委員會的統計數據，《破墓》從100萬觀眾跳到200萬僅用了1天時間，票房增長速度十分驚人。 2023年韓國票房冠軍《首爾之春》在上映第6天才達成200萬觀眾的記錄，《破墓》比其快了足足2天。 此外，《破墓》在前一天（24日）的一天時間內吸引了77萬0925名觀眾，創下了2024年單日最高觀眾人數的記錄。



即使在上映第四天，電影《破墓》仍然保持著CGV黃金蛋指數95%的高分，片中多處留有不同解讀餘地場景激發了觀眾的熱烈討論，不少人進影院二刷甚至三刷，上映第二周仍可望延續熱映勢頭。



為表達感謝，《破墓》團隊還公開了一張溫馨認證照，演員崔岷植、金高銀、柳海真、金載哲以及導演張宰賢齊齊出鏡，可惜主演之一李到晛因服兵役未能加入。



此外，《破墓》將於3月8日在台灣上映。



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