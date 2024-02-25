SM娛樂開通Lucas官號力推復出，紀錄片中對NCT道歉、稱粉絲是最大動力：「我還有粉絲嗎？」

NCT前成員Lucas（黃旭熙）三年前被爆與多名粉絲劈腿並索要財務，之後退團暫停活動。 近日SM為其開通多個平台官方帳號，還專門製作紀錄片、似為復出預熱，對此各國粉絲反應不一。

紀錄片中展現了Lucas這段時間的生活日常，Lucas透露在「那件事」之後足足半年沒出門，吃不下飯、一直掉頭髮、甚至有過「不好的想法」。 Lucas回憶當時心境：「當時那樣做真的是因為精神不正常。 走到哪裡都有歡呼聲，但回房間坐下來時，連一個打來電話的人都沒有。 真的非常孤獨。 」



Lucas說當時NCT隊友們休息時都會一起趴趴走，但他總是在獨自消化海外行程而無法加入，因此更感到孤單。

聊到NCT，Lucas說從前都會和隊友們一起運動、打遊戲等等，現在也保持聯繫，經常想起隊友們互相玩鬧打氣的模樣：「有好多和成員們在一起的回憶，總是突然湧現，好想再和大家一起。 」



Lucas亦首次對當時的風波正面表態：「非常抱歉。 當時我真的做錯了，真的很抱歉讓大家失望。 不論什麼原因都不該那樣做。 現在... 意識到自己的缺點很多。 」

最後Lucas表示不希望一直停滯不前，想要再努力嘗試一次：「很久沒活動了，很擔心我還有粉絲嗎？畢竟粉絲是我的動力啊。 」



紀錄片公開後引起不同反應，韓國網友大多表示質疑：「他做了什麼了不起的事嗎，要特地拍紀錄片？」「SM真不愧是鐵飯碗養老公司，不論如何都不放棄藝人」「他有什麼了不起的才華或人氣嗎？」「厚臉皮到令人驚歎」「好意思說粉絲是動力嗎？」「這公司沒有李秀滿也還是這樣啊」「不如對其他藝人好一些吧」。



也有不少西方粉絲留言支持：「聽到他說孤獨真的令我心碎」「我們一直愛你、等待你，請照顧好自己」「謝謝你堅持下來，為你感到驕傲」。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞