SM娱乐开通Lucas官号力推复出，纪录片中对NCT道歉、称粉丝是最大动力：「我还有粉丝吗？」

NCT前成员Lucas（黄旭熙）三年前被爆与多名粉丝劈腿并索要财务，之后退团暂停活动。 近日SM为其开通多个平台官方帐号，还专门制作纪录片、似为复出预热，对此各国粉丝反应不一。

纪录片中展现了Lucas这段时间的生活日常，Lucas透露在「那件事」之后足足半年没出门，吃不下饭、一直掉头发、甚至有过「不好的想法」。 Lucas回忆当时心境：「当时那样做真的是因为精神不正常。 走到哪里都有欢呼声，但回房间坐下来时，连一个打来电话的人都没有。 真的非常孤独。 」



Lucas说当时NCT队友们休息时都会一起趴趴走，但他总是在独自消化海外行程而无法加入，因此更感到孤单。

聊到NCT，Lucas说从前都会和队友们一起运动、打游戏等等，现在也保持联系，经常想起队友们互相玩闹打气的模样：「有好多和成员们在一起的回忆，总是突然涌现，好想再和大家一起。 」



Lucas亦首次对当时的风波正面表态：「非常抱歉。 当时我真的做错了，真的很抱歉让大家失望。 不论什么原因都不该那样做。 现在... 意识到自己的缺点很多。 」

最后Lucas表示不希望一直停滞不前，想要再努力尝试一次：「很久没活动了，很担心我还有粉丝吗？毕竟粉丝是我的动力啊。 」



纪录片公开后引起不同反应，韩国网友大多表示质疑：「他做了什么了不起的事吗，要特地拍纪录片？」「SM真不愧是铁饭碗养老公司，不论如何都不放弃艺人」「他有什么了不起的才华或人气吗？」「厚脸皮到令人惊叹」「好意思说粉丝是动力吗？」「这公司没有李秀满也还是这样啊」「不如对其他艺人好一些吧」。



也有不少西方粉丝留言支持：「听到他说孤独真的令我心碎」「我们一直爱你、等待你，请照顾好自己」「谢谢你坚持下来，为你感到骄傲」。



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