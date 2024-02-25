車銀優間接提到了已故的ASTRO隊友文彬，對前輩李孝利抒發心情：「去年我哭過很多次」

車銀優願意說出心裡話，真的是太好了...。TAT

最新播出（23日）的 KBS2 綜藝節目《李孝利的紅毯》中，ASTRO 車銀優作為李孝利的嘉賓出演並透露了最新近況。

被大眾譽為「臉蛋天才」的他，曾因為大家只看見外貌而忽略了他的內心和努力準備的東西而感到傷心，但現在就不會這樣想了。這一次上節目也宣傳了自己的solo專輯《ENTITY》與新歌〈STAY〉。

他坦言：「去年對我個人來說真的是很不容易的一年，所以...嗯...很難繼續說下去。」李孝利則幫他補充道：「所以是承載著這份心情的專輯。」車銀優回是的，並接著說：「雖然很累也哭過很多次，但也感到很欣慰。準備的時候，希望可以好好傳遞給大家這份心意。」



李孝利問他現在覺得如何呢？車銀優表示：「是會跟著我一輩子的，很難說出沒關係，在自己的位置上，做自己該做的事情的話，應該會好一點吧，所以想更努力。」李孝利則稱讚他：「做得很好。」

採訪片段：



去年，ASTRO成員文彬離世，令粉絲和大眾都相當震驚。之後，車銀優也幾乎不主動去談，但仍難掩憂傷，這一次能在公眾場合笑著面對並說出去年的心情，已經算是跨出了一大步，希望他也能繼續勇敢的走下去。



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