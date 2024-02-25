炸裂！网友爆料L姓男演员「简讯分手断联、拍私密照片、染病」，多人猜是有相似「前科」的他

近日有韩国网友发文称与L姓演员交往4年，不久前突然被简讯通报分手、断绝联络，还称L某之前也曾因同样行为引起话题，令不少网友想起2008年轰动娱乐圈的简讯分手事件。

爆料人A某称6年前开始和L在一起、交往了4年多（中途分手三个月），最后一次见面时发生多次关系、对方还拍了她私密部位照片，气氛很好，怎料才过几天就遭到简讯通报分手。



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A某称交往期间L多次让她拍摄身体「上下重要部位」照片，A某先后发给他几十张，大部份都是交往初期：「虽然感觉不对劲，但他太想要、我太相信他了。 最后一次是他生日，用我的手机拍下作为礼物发给他。 」还附上简讯聊天截图，其中男方说要来接她、请她发张照片，明确指出要「乳头」，女方说「那我拍一边的给你」，对方回覆「好的」。

A某称交往期间因L患上抑郁症、失眠、「其他的病」，曾在L家洗澡时发现女性清洁剂、怀疑他出轨，但L坚持否认。



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A某还爆料L会讲一起工作的人的坏话，与他在综艺里有礼貌的样子完全相反，很令人冲击。

A某表示L过去也曾经因同样的行为引起话题，是「回避型坏男人」，从他在YouTube上讲述回忆的方式来看，直到现在仍不懂关照和尊重交往对象。 至於为何是传简讯而非用韩国很普及的聊天app Kakaotalk，A某解释是因为L不用Kakaotalk。



有网友根据「简讯分手+断联」这一资讯想起2008年轰动韩国演艺圈的分手事件，当时名字首字母同样为L的某男演员与K某女演员交往一年，突然在没解释原因的情况下通报分手、留下一封简讯就「逃亡香港」，独留女方在节目中哭诉无缘无故被甩、深感受伤。

也有网友认为不能只听爆料人单方面说辞，在内容获得证实之前更不应随意揣测当事人身份；而且潜水分手又不是劈腿之类道德问题，并非是一定要公开谴责的大事。

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