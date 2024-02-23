妙計揪邪教戀情卻開虐！《絕佳的解決士》姜其永拉著李智雅的手撫心「我回不去」（EP.8）

李智雅與姜其永主演的《絕佳的解決士》，昨晚（22日）播出最新第8集，全國收視落在5.229%，Solution離婚解決士們再次寫下精彩任務章節，但「莎基CP」金莎拉（李智雅飾演）與董基俊（姜其永飾演）戀情發展受阻。

由於韓主黨金雅英黨代表丈夫深陷邪教千志東山屢勸不聽，加上車律盧律成（吳珉錫飾演）聯手韓主黨下屆主席有利人士河賢浩，Solution改變針對金雅英的Solution：離婚，爭奪孩子扶養權。Solution乾脆綁走千志東山教主千志牧師，讓孫薔薇（金善映飾演）和張熙珍（金是弦飾演）扮演檢察官逼問千志牧師，這一切全被播送出去。



職場順利，愛情卻不順利。莎基CP好不容易因董基俊受傷行動不便，兩人距離拉近，金莎拉卻受到車熙媛（羅映姬飾演）拿瑞允威脅，不敢接受董基俊。董基俊抓到機會向金莎拉告白「我還捨不得你」，金莎拉卻步了，董基俊再將金莎拉的手伸向自己心臟處，哽咽道：「與你再次重逢，我的內心，仍然很炙熱，所以我回不去……我會一直等你。」



下集，盧律成竟把歪腦筋動回金莎拉身上，大言不慚的要求和她復婚，並拿瑞允利誘。



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