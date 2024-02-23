金秀賢《淚之女王》卡司再升級！宋仲基宣佈加盟客串，力撐女主金智媛曾合作《太陽的後裔》《阿斯達年代記》

今日有消息稱宋仲基正在為《淚之女王》進行拍攝，將在劇情中段部份登場並展現存在感。製作方已對該消息表示肯定，但未透露具體角色和戲份時長。

宋仲基本次客串主要是因為金智媛，兩人先後合作過兩部電視劇《太陽的後裔》《阿斯達年代記（第一季）》，從2022年起隸屬同家公司，緣分不淺。





同時，宋仲基和金秀賢也在2009年電視劇《耶誕節會下雪嗎》有過短暫合作。 當時兩人都默默無名，各自成長為國際明星後再次相逢也令人感到期待。



宋仲基去年推出零片酬出演的電影《禍亂》並登上坎城紅毯，今年3月1日即將上映新片《路基完》。 電視劇方面，在2022年底掀起熱議的《財閥家的小兒子》之後，今年初透露正在積極討論節拍新作《MY YOUTH》，工作安排頗為充實。



此外，《淚之女王》講述Queens集團的財閥三世兼百貨公司社長-洪海仁（金智媛 飾）和龍頭里里長長子兼超市王子-白賢宇（金秀賢 飾），這對財閥夫婦攜手克服驚險危機、 奇蹟般重陷愛河的故事，由暌違小熒幕3年的金秀賢和金智媛擔任主演，3月9日首播，由Netflix全球同步更新。



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