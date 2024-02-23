妙计揪邪教恋情却开虐！《绝佳的解决士》姜其永拉著李智雅的手抚心「我回不去」（EP.8）

李智雅与姜其永主演的《绝佳的解决士》，昨晚（22日）播出最新第8集，全国收视落在5.229%，Solution离婚解决士们再次写下精彩任务章节，但「莎基CP」金莎拉（李智雅饰演）与董基俊（姜其永饰演）恋情发展受阻。

由於韩主党金雅英党代表丈夫深陷邪教千志东山屡劝不听，加上车律卢律成（吴珉锡饰演）联手韩主党下届主席有利人士河贤浩，Solution改变针对金雅英的Solution：离婚，争夺孩子扶养权。Solution干脆绑走千志东山教主千志牧师，让孙蔷薇（金善映饰演）和张熙珍（金是弦饰演）扮演检察官逼问千志牧师，这一切全被播送出去。



职场顺利，爱情却不顺利。莎基CP好不容易因董基俊受伤行动不便，两人距离拉近，金莎拉却受到车熙媛（罗映姬饰演）拿瑞允威胁，不敢接受董基俊。董基俊抓到机会向金莎拉告白「我还舍不得你」，金莎拉却步了，董基俊再将金莎拉的手伸向自己心脏处，哽咽道：「与你再次重逢，我的内心，仍然很炙热，所以我回不去……我会一直等你。」



下集，卢律成竟把歪脑筋动回金莎拉身上，大言不惭的要求和她复婚，并拿瑞允利诱。



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