「KPOP夯曲製造機」新沙洞老虎在家身亡！享年41歲，正在調查死亡原因

製作很多熱門歌曲，被稱爲「熱門歌曲製造機」的著名作曲家新沙洞老虎在今日（23日）下午去世。

據歌謠界透露，新沙洞老虎當天被發現在家死亡，因爲熟人聯繫不上而感到奇怪。熟人向警方報案，警方出動確認了此事。TR娛樂相關人士表示：「新沙洞老虎今天突然去世了，因突如其來的噩耗正在確認詳細情況，今後將對葬禮程序等表明立場。」



而新沙洞老虎在2010年前後推出 4minute 的〈Hot Issue〉、〈Muzik〉、T-ara 的〈Bo Peep Bo Peep〉、〈Roly-Poly〉、Apink 的〈NoNoNo〉、〈LUV〉、EXID 的〈Up & Down〉、〈Ah Yeah〉等眾多熱門歌曲，被稱爲歌謠界代表性的「熱門歌曲製造機」。



他在2021年推出女團 TRI.BE，作爲所屬公司TR娛樂的總製作人活躍。日前發行第四張單曲專輯《Diamond》的 TRI.BE 也在 Showcase 中公開向新沙洞老虎表示感謝，一時成爲話題。但...TRI.BE 今日卻在《音樂銀行》聽到噩耗，更加令人惋惜！



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