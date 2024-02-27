「成為永遠閃耀的星星」新沙洞老虎過世第4天，公司TR娛樂發表追悼文

「KPOP名曲製造機」新沙洞老虎23日離世，25日出殯，今（27日）他所屬TR娛樂發表了追悼文。

追悼文翻譯內容如下：

「大家好，我們是TR娛樂。故人新沙洞老虎PD成為了我們心中永遠閃耀的星星。

我們記憶中的故人新沙洞老虎PD，是比任何人都充滿著對音樂的熱情和創意的人，即使是瑣碎的苦惱也會真心的表現共鳴，是個一個親切溫暖的人。

對TRI.BE來說，更是從出道前就開始是成員們為夢想而奔跑，背後堅強的後援軍，是無論何時都像在身後支撐的支柱般的存在。

我們不會忘記他帶給我們的音樂，和因此創造出的所有瞬間，會永遠記住的。

祈禱您在身心平靜的地方安息。為故人祈禱冥福。」

新沙洞老虎打造出的KPOP名曲難以勝數，許多KPOP粉絲都非常感謝他的付出，而他打造的女團TRI.BE還正在回歸期，因此外界也很關心TRI.BE的狀況。‎TRI.BE 近日舞台都佩戴上白色蝴蝶結，TRI.BE官方X今日也轉傳了公司所寫的悼念文，而明日他們還要打起精神錄製《Show！Champion》舞台。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞